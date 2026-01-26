La Revuelta reúne al elenco de ‘Aída’ entre confidencias y la insólita historia de la tarta de marihuana

El elenco de Aída en La Revuelta (La Revuelta)

El elenco original de la serie ‘Aída’ volvió a reunirse en el plató de La Revuelta, el programa especial de RTVE, para celebrar la inminente llegada a los cines de ‘Aída y vuelta’, la película que marca el regreso de los personajes a la gran pantalla. El reencuentro, conducido por David Broncano, ofreció un ambiente relajado y festivo, con el humor, la nostalgia y las confidencias como ingredientes principales.

Durante la grabación, los asistentes recibieron entradas para el estreno del filme, previsto para el viernes 30 de enero. La dinámica del programa se articuló en torno a una “ruletilla” que elegía al azar a cada uno de los intérpretes para responder preguntas comprometidas, generando momentos de complicidad y espontaneidad entre los protagonistas. Entre los participantes se encontraban Paco León, Melani Olivares, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Miren Ibarguren y Eduardo Casanova.

El propio Paco León, director y protagonista de la película, respondió a las dudas de los seguidores sobre el regreso del universo de ‘Aída’ al cine. “Los haters son fans en un mal día. Hay gente que quiere tanto la serie que dice ‘¿ahora qué habéis hecho?’”, reconoció el actor. León explicó que la película propone un juego metanarrativo: “Va sobre el rodaje de un capítulo de ‘Aída’, como si la serie hubiera continuado”. Defendió el resultado asegurando que la cinta ofrece momentos para reír, pensar y emocionarse.

Retos y aspectos desconocidos

La dinámica del programa permitió conocer aspectos poco habituales del grupo. Carmen Machi sorprendió al revelar su afición por la mayonesa: “Me encanta. Comería mayonesa con chorizos fritos. Se lo echo a todo y lo pido. Me gusta aliñada con mucho limón”, confesó la actriz. Por su parte, Secun de la Rosa aprovechó su turno para posicionarse contra la evasión fiscal: “Los que se van a Andorra para evadir impuestos. Me fastidia. No os vayáis”.

Las preguntas abrieron la puerta a reflexiones sobre la convivencia durante los rodajes y la relación entre los actores. Melani Olivares destacó la cercanía del elenco, describiendo cómo conversaban incluso en las pausas para ir al baño, a través de los espejos de maquillaje. La autocrítica también estuvo presente. Paco León admitió que el metraje de la película resultó más breve de lo esperado: “Nos hemos quedado cortos con la peli”, aludiendo a la cantidad de historias que no pudieron incluirse.

Imágenes de 'Aida y vuelta'. (Sony)

El formato generó situaciones inesperadas. Canco Rodríguez tuvo que elegir con qué famoso tendría relaciones sexuales, Miren Ibarguren respondió a una pregunta sobre el divorcio y Paco León explicó cómo actuaría en un apuro sin pañuelos y rodeado de desconocidos.

En el plano de la promoción, León insistió en que la película está pensada para todo tipo de público: “No es necesario haber visto ‘Aída’ o ser fan para entender la película. El capítulo que han pedido también se les va a dar. Lo damos al final, en los créditos, con un QR, lo puedes ver en casa. Es nuevo”, explicó el actor.

En una competición de pulsos, Carmen Machi se impuso ante sus compañeros, recibiendo el aplauso del resto del elenco. Machi, además, animó a los seguidores a llenar las salas para impulsar el cine español: “Que una serie tan mítica acabe en un cine es super emocionante, yo espero que llenemos las salas, que suba el consumo del cine. Vamos a hacer que ‘Aída y vuelta’ aporte al cine”, expresó la actriz.

La experiencia con la tarta

Uno de los momentos más singulares del reencuentro llegó con el relato de Eduardo Casanova. El intérprete recordó un episodio vivido junto a Marisol Ayuso cuando ambos, durante la etapa de la serie, consumieron por error una tarta que contenía marihuana en el cumpleaños de Paco León. “En el ascensor empecé a ver que los números no paraban de subir y solo había cinco pisos. Marisol Ayuso me daba miedo, me fui a casa de Paco rápido, se asustó al verme. A mi madre le dije que me había tomado una cerveza y un ibuprofeno”, relató Casanova.

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

La cita televisiva sirvió para demostrar el vínculo y la complicidad que caracterizan al equipo de ‘Aída’, así como su capacidad para conectar tanto con los seguidores habituales como con nuevos públicos. El reencuentro dejó un muestrario de anécdotas, confesiones y momentos inesperados en la antesala del regreso de la serie al cine.