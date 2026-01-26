España

La Revuelta reúne al elenco de ‘Aída’ entre confidencias y la insólita historia de la tarta de marihuana

Los actores repasaron vivencias personales, respondieron a retos inesperados y mostraron la complicidad que marcó su etapa en la serie

Guardar
El elenco de Aída en
El elenco de Aída en La Revuelta (La Revuelta)

El elenco original de la serie ‘Aída’ volvió a reunirse en el plató de La Revuelta, el programa especial de RTVE, para celebrar la inminente llegada a los cines de ‘Aída y vuelta’, la película que marca el regreso de los personajes a la gran pantalla. El reencuentro, conducido por David Broncano, ofreció un ambiente relajado y festivo, con el humor, la nostalgia y las confidencias como ingredientes principales.

Durante la grabación, los asistentes recibieron entradas para el estreno del filme, previsto para el viernes 30 de enero. La dinámica del programa se articuló en torno a una “ruletilla” que elegía al azar a cada uno de los intérpretes para responder preguntas comprometidas, generando momentos de complicidad y espontaneidad entre los protagonistas. Entre los participantes se encontraban Paco León, Melani Olivares, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Miren Ibarguren y Eduardo Casanova.

El propio Paco León, director y protagonista de la película, respondió a las dudas de los seguidores sobre el regreso del universo de ‘Aída’ al cine. “Los haters son fans en un mal día. Hay gente que quiere tanto la serie que dice ‘¿ahora qué habéis hecho?’”, reconoció el actor. León explicó que la película propone un juego metanarrativo: “Va sobre el rodaje de un capítulo de ‘Aída’, como si la serie hubiera continuado”. Defendió el resultado asegurando que la cinta ofrece momentos para reír, pensar y emocionarse.

Retos y aspectos desconocidos

La dinámica del programa permitió conocer aspectos poco habituales del grupo. Carmen Machi sorprendió al revelar su afición por la mayonesa: “Me encanta. Comería mayonesa con chorizos fritos. Se lo echo a todo y lo pido. Me gusta aliñada con mucho limón”, confesó la actriz. Por su parte, Secun de la Rosa aprovechó su turno para posicionarse contra la evasión fiscal: “Los que se van a Andorra para evadir impuestos. Me fastidia. No os vayáis”.

Las preguntas abrieron la puerta a reflexiones sobre la convivencia durante los rodajes y la relación entre los actores. Melani Olivares destacó la cercanía del elenco, describiendo cómo conversaban incluso en las pausas para ir al baño, a través de los espejos de maquillaje. La autocrítica también estuvo presente. Paco León admitió que el metraje de la película resultó más breve de lo esperado: “Nos hemos quedado cortos con la peli”, aludiendo a la cantidad de historias que no pudieron incluirse.

Imágenes de 'Aida y vuelta'.
Imágenes de 'Aida y vuelta'. (Sony)

El formato generó situaciones inesperadas. Canco Rodríguez tuvo que elegir con qué famoso tendría relaciones sexuales, Miren Ibarguren respondió a una pregunta sobre el divorcio y Paco León explicó cómo actuaría en un apuro sin pañuelos y rodeado de desconocidos.

En el plano de la promoción, León insistió en que la película está pensada para todo tipo de público: “No es necesario haber visto ‘Aída’ o ser fan para entender la película. El capítulo que han pedido también se les va a dar. Lo damos al final, en los créditos, con un QR, lo puedes ver en casa. Es nuevo”, explicó el actor.

En una competición de pulsos, Carmen Machi se impuso ante sus compañeros, recibiendo el aplauso del resto del elenco. Machi, además, animó a los seguidores a llenar las salas para impulsar el cine español: “Que una serie tan mítica acabe en un cine es super emocionante, yo espero que llenemos las salas, que suba el consumo del cine. Vamos a hacer que ‘Aída y vuelta’ aporte al cine”, expresó la actriz.

La experiencia con la tarta

Uno de los momentos más singulares del reencuentro llegó con el relato de Eduardo Casanova. El intérprete recordó un episodio vivido junto a Marisol Ayuso cuando ambos, durante la etapa de la serie, consumieron por error una tarta que contenía marihuana en el cumpleaños de Paco León. “En el ascensor empecé a ver que los números no paraban de subir y solo había cinco pisos. Marisol Ayuso me daba miedo, me fui a casa de Paco rápido, se asustó al verme. A mi madre le dije que me había tomado una cerveza y un ibuprofeno”, relató Casanova.

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

La cita televisiva sirvió para demostrar el vínculo y la complicidad que caracterizan al equipo de ‘Aída’, así como su capacidad para conectar tanto con los seguidores habituales como con nuevos públicos. El reencuentro dejó un muestrario de anécdotas, confesiones y momentos inesperados en la antesala del regreso de la serie al cine.

Temas Relacionados

Paco LeónCarmen MachiEduardo CasanovaRTVELa RevueltaCineCine EspañaSeriesTVEAídaGente EspañaFamosos EspañaLa 1España NoticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

Otro lunes de caos ferroviario en España: la red de Rodalies ha vuelto a registrar dos parones por la mañana y los viajeros de la ruta Barcelona-Madrid sufren retrasos de varias horas

Última hora de la situación

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 26 de enero de 2026

Juegos Once publicó la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Resultados ganadores del Cupón Diario

El cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría para las elecciones de Aragón: del “cinco veces ha sacado el cartel” a “el señor del no a todo”

Los candidatos del PP y PSOE cruzan reproches sobre la financiación autonómica y el futuro de los servicios públicos en un debate marcado por la confrontación y las cifras opuestas

El cara a cara entre

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este lunes 26 de enero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

EuroDreams: este es el número ganador del sorteo del 26 de enero

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: este es el número
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

El cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría para las elecciones de Aragón: del “cinco veces ha sacado el cartel” a “el señor del no a todo”

Feijóo denuncia ahora que la propuesta del Gobierno de regularizar migrantes supone “aumentar el efecto llamada”: en 2024 votó a favor por petición de Cáritas

El PSOE trata de frenar el debate posterior al cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón por situar a su candidatura ante una indefensión material

Rutte sostiene ante la Eurocámara que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos: “Si alguien todavía lo piensa, que siga soñando”

ECONOMÍA

Resultados del Super ONCE del

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Madrid recupera 200 viviendas para alquiler asequible al ofrecer a los caseros hasta 45.000 € sin intereses para reformarlas

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 4 de este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”