Pacó León sobre ‘Aída’, en ‘El Hormiguero’: “Tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar”

Carmen Machi y Paco León
Carmen Machi y Paco León asisten como invitados a 'El Hormiguero' para promocionar 'Aída y vuelta', el largometraje que recrea la serie de diez temporadas. / Flickr del programa

El regreso de Carmen Machi y Paco León a los platós de televisión ha coincidido con una velada especial en El Hormiguero, donde ambos intérpretes han presentado el largometraje Aída y vuelta, una obra que supone el reencuentro con el universo de la serie Aída más de una década después de su desenlace. La entrevista ha estado marcada por la complicidad y el humor que caracteriza a esta pareja artística, quienes han derrochado naturalidad y cercanía en su conversación con Pablo Motos.

El interés en torno al estreno de Aída y vuelta se ha visto potenciado por el anuncio de una sorpresa reservada para los fans más nostálgicos. Durante el programa, Paco León ha interrumpido la charla para hacer público un anuncio largamente esperado: “Me voy a dirigir a toda España, porque esto está muy peleado”. El actor, introduciendo sus palabras con gran misterio, ha explicado que “hay mucha gente que está decepcionada porque esta película no es un capítulo de Aída, sino que muestra la parte de atrás, mezclada... con el concepto”.

Ante esas reacciones, León ha aclarado, entre vítores del público, que “la película cuenta cómo se graba un capítulo de Aída… ¡Tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar!”. Tal y como han detallado el propio León y Machi, quienes acudan a las salas podrán, al finalizar la película y mediante un código QR en los créditos, acceder al visionado completo de este episodio especial en el momento y el lugar que prefieran. Esta revelación busca satisfacer a los seguidores que, según el propio actor, “si alguien se quedaba con la espinita de no volver a ver un capítulo... ahora tendrán esa oportunidad”.

Pablo Motos, junto a sus
Pablo Motos, junto a sus invitados en el programa del 21 de enero: Carmen Machi y Paco León. / Flickr del programa

Un homenaje con metanarrativa para poner el fin definitivo a la serie

Durante la entrevista, ambos intérpretes se han referido explícitamente a la naturaleza metanarrativa del filme. Aída y vuelta propone una reflexión sobre los años que transcurren en la ficción, imaginando cómo habría evolucionado la serie si se hubiese prolongado durante cuatro temporadas más, hasta 2018, y recreando el clima detrás de las cámaras.

Carmen Machi, que abandonó la producción en 2008, ha afirmado sentir el proyecto como algo lejano, pero cargado de afecto; mientras Paco León ha calificado la película como “un homenaje” a los espectadores y al equipo de la serie. La actriz ha añadido que la idea de llevar adelante el largometraje partió de ella misma y, para aceptarla, puso como condición que fuera el propio León quien se encargase de la dirección.

Paco León y Carmen Machi reparten un premio de 18.000 euros

Carmen Machi y Paco Léon
Carmen Machi y Paco Léon entregan un premio de 18.000 euros en 'El Hormiguero'. / Flickr del programa

El programa de El Hormiguero ha tenido también un componente lúdico y distendido. En la sección de juegos, los actores han compartido anécdotas personales. Machi ha revelado una noche de fiesta en Madrid junto a Pilar Bardem, Tony Acosta, Nuria González y el chef Alberto Chicote, recordando cómo el actor Robert de Niro terminó aprendiendo a contar en español, gracias a la perseverancia del grupo hasta altas horas de la madrugada. Paco León ha contado, por su parte, una curiosa noche compartida con Lady Gaga, quien ejercía de DJ en un evento internacional mientras él disfrutaba del ambiente musical.

El evento televisivo también ha destacado por otro motivo. Carmen Machi y Paco León han sido los responsables de repartir un premio de 18.000 euros, la cuantía más elevada entregada hasta la fecha por El Hormiguero, a través de una llamada aleatoria a la audiencia. Tras varios intentos fallidos en anteriores jornadas, el premio finalmente ha encontrado dueño durante la intervención de los actores, quienes no han dudado en mostrar su alegría por poder entregar la tarjeta OpenBank acumulada tras semanas de suspense.

El humor en España, hoy: “La cosa se ha puesto más complicada”

El diálogo en el plató ha ido más allá del reencuentro y la nostalgia para detenerse en reflexiones sobre el contexto actual del humor. Paco León ha reconocido que, mientras rodaban Aída, algunos de los chistes incluidos en la serie llegaron a causar “denuncias”. Por ello, el actor y director ha reconocido que, en la actualidad, “habría que cambiar algunos” si se intentara reproducir el formato, pues “después de 2018 la cosa se ha puesto más complicada”.

Este comentario ha surgido en respuesta a preguntas sobre la evolución de la sociedad y la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual, admitiendo que el escenario mediático actual exige una mayor sensibilidad a la hora de abordar ciertos temas humorísticos.

La proyección internacional de Aída y vuelta también ha ocupado parte de las declaraciones de la noche. Tanto Machi como León han subrayado que el fenómeno Aída traspasa fronteras, señalando la presencia del largometraje en ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York, y diversos países de Centroamérica y el Caribe: Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Además, han anunciado que en algunas de estas ciudades se organizarán presentaciones especiales, acompañados por Canco Rodríguez.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Finalmente, la noche en El Hormiguero ha dejado un mensaje dirigido a los espectadores: además de disfrutar del largometraje, los creadores han animado al público a reservarse hasta los créditos finales para descubrir el código QR que da acceso exclusivo al episodio inédito de la serie. Como han recalcado Carmen Machi y Paco León en sus declaraciones a medios como Antena 3, este guiño pretende reconciliar a los seguidores que esperaban un desenlace a la altura de sus recuerdos.

