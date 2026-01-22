España Cultura

Los dos capítulos de ‘Aída’ que solo se emitieron una vez antes de ser “censurados”: “Por eso se te daba tan bien el misionero”

Como explicó Paco León, hubo dos capítulos que fueron censurados porque “hubo tanta polémica que la cadena decidió quitarlos”

Reparto de Aída.
Reparto de Aída.

Fue hace poco más de una década cuando la sitcom de Telecinco Aída, una de las más populares de la televisión española, se despidió definitivamente de la audiencia. Sin embargo, su adiós no fue del todo definitivo. Hace apenas un año, Paco León, quien dio vida a Luismi en la serie, anunció que estaba trabajando en el regreso de la ficción que contó con diez temporadas en Telecinco y que sirvió de trampolín para algunos de los rostros más conocidos del audiovisual español, como Carmen Machi, Eduardo Casanova o el propio León.

Así, Aída y vuelta se estrena por fin este próximo 30 de enero, con la vuelta de todo el casting -con la excepción de Ana Polvorosa-bajo los mandos de Paco León, que debutó en la dirección en 2012, con Carmina o revienta. Por si fuera poco, la noche del miércoles el director acudió al programa El Hormiguero, junto con Carmen Machi, quien da vida al personaje que da título a la ficción y anunciaron en exclusiva que la serie tendrá un capítulo extra. Para verse, habrá que acudir al cine y esperarse a los créditos finales del largometraje para escanear un código QR y acceder al visionado completo de este episodio especial. “Si alguien se quedaba con la espinita de no volver a ver un capítulo... ahora tendrán esa oportunidad”, relató León.

El anuncio de este episodio extra, cuya serie debutó en 2005 y finalizó en junio de 2014, ha hecho recordar a varios usuarios sus episodios más polémicos. Porque Aída, como buena sitcom de mediados de los 2000 -y cuya emisión se prolongó durante casi una década-, basaba buena parte de sus guiones en reírse de todo y de todos.

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

Por este motivo, y como ha comentado León en varias ocasiones, la serie recibió numerosas denuncias a lo largo de sus años en antena. Esto obligó a eliminar dos capítulos de la serie, en concreto de la temporada cuatro, el número 44 y 48 de la serie.

El 18 de febrero de 2007, Telecinco emitió el séptimo episodio de la mencionada temporada, titulado El cielo puede esperar. En él, una de las tramas mostraba a Aída, manteniendo una relación sentimental con un sacerdote llamado Salvador, interpretado el actor catalán Lluís Homar, convencida de haber encontrado al hombre de su vida. La situación daba pie a varias bromas de carácter religioso, entre ellas una frase que acabaría siendo especialmente comentada: “Por eso se te daba tan bien el misionero”, bromeaba Machi en una secuencia.

La cuarta temporada eliminó dos episodios

Como explicó Paco León el pasado septiembre con motivo South series fest de Cádiz, “este capítulo es uno de los dos capítulos que fueron censurados en la época, porque se pusieron una vez y hubo tanta polémica que la cadena decidió quitarlo”.

Las críticas fueron tantas que el capítulo solo se emitió una vez. Nunca se incluyó en los DVD recopilatorios de la serie, como detalló un usuario en un foro de Fórmula TV, ni volvió a programarse en reposiciones posteriores. De hecho, tampoco está disponible actualmente en la web de Telecinco.

Sin embargo, no fue el único capítulo de la temporada que acabó retirado. El tercero, titulado El enano oscuro del corazón, también dejó de emitirse tras las quejas de la Fundación Alpe Acondroplasia, una asociación que denunció el trato recibido por un actor con mencionada discapacidad. En el episodio, Mauricio Colmenero, interpretado por Mariano Peña, llegaba a referirse a él con frases como “¡Los enanos no son de fiar!“; “¿Tú le has visto? ¡Si parece un repuesto del futbolín!”, y “Te estoy guardando los fascículos de las Casas de Muñecas. Lo digo por si tu hijo alguna vez quiere independizarse”.

La fundación terminó demandando a Telecinco y la cadena lamentó haber emitido el contenido. Este episodio tampoco está disponible para ver online,

