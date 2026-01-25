El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones

Funcionarios públicos en un edificio administrativo (José Antonio García Cordero / Europa Press)

El gasto en nóminas del sector público español alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, hasta situarse en el entorno de los 180.000 millones de euros, tras crecer más de un 4,5% respecto al ejercicio anterior. Según los datos adelantados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento responde a la combinación de subidas salariales pactadas con los sindicatos y al aumento continuado del empleo público en las distintas Administraciones.

El aumento del gasto en personal responde a una tendencia estable y de largo plazo, no a un fenómeno puntual. Este crecimiento se mantiene al margen de la situación política y de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Subidas salariales y aumento de plantillas

El aumento del gasto se explica por dos factores principales. Por un lado, las subidas salariales acordadas entre el Gobierno y los sindicatos para los empleados públicos. Por otro, el crecimiento continuado de las plantillas en la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Este incremento afecta tanto a funcionarios como a personal laboral, y se intensificó durante los años de la pandemia, sin que se haya producido una corrección posterior en los ejercicios siguientes.

Evolución distinta al sector privado

La evolución de los salarios públicos y privados sigue trayectorias distintas. Según los datos de la Agencia Tributaria, las retribuciones en la Administración crecen solo un punto porcentual menos que en el sector privado.

En las empresas privadas, aunque la masa salarial sigue aumentando, ya se observan señales de desaceleración, con caídas de hasta un punto porcentual en algunos trimestres. En el sector público, en cambio, la tendencia sigue siendo claramente expansiva.

Esta diferencia también se refleja en el salario medio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), los empleados públicos perciben una remuneración media de 3.230 euros, frente a los 2.182 euros del sector privado, lo que supone una brecha superior a los 1.000 euros mensuales. Aunque esta diferencia es habitual por la mayor presencia de puestos cualificados en la Administración, no es frecuente que alcance niveles tan elevados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

Concentración del empleo en las comunidades autónomas

Según los datos de la IGAE y de los distintos niveles administrativos, el 61,4% de los empleados públicos pertenece a las autonomías, que alcanzan una plantilla de 1,8 millones de trabajadores.

En 2024, las comunidades autónomas incrementaron sus plantillas un 4,4% respecto al año anterior, y entre 2018 y 2023 el crecimiento acumulado fue del 16,1%. Este aumento se concentra en servicios intensivos en mano de obra como sanidad, educación, justicia y servicios sociales, donde en algunos territorios los niveles actuales superan en más de un 15% los registros previos a la pandemia.

En el ámbito local, ayuntamientos y diputaciones también han registrado un fuerte crecimiento de efectivos. Solo en el primer trimestre de 2024 se incorporaron 110.209 empleados, mientras que entre 2018 y 2023 el personal de las entidades locales aumentó un 6,8%.

En la Administración General del Estado, en los últimos seis años se han convocado 239.872 plazas, cifra que se completó en julio de 2024 con una nueva oferta de empleo público de 36.588 vacantes, según los datos del Ministerio de Función Pública.

Subidas salariales garantizadas hasta 2028

El crecimiento del gasto en sueldos públicos se verá reforzado por el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2025-2028, firmado en diciembre entre el Gobierno y los sindicatos. El pacto establece una subida salarial acumulada del 11,4% hasta 2028.

En 2025, los salarios públicos se incrementaron un 2,5%; en 2026 se aplicará una subida del 1,5% fijo más un 0,5% variable si el IPC supera ese umbral; en 2027 el aumento será del 4,5%, y en 2028 del 2%. Este esquema consolida un crecimiento plurianual del gasto estructural en personal.