El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Kike Rincón / Europa Press)

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha advertido este domingo de que la seguridad absoluta en la red de cercanías no existe y ha recordado que, aunque corresponde a Adif certificar el estado de las infraestructuras, nadie puede garantizar al cien por cien la ausencia de incidentes. “Ni Dios nuestro señor”, ha afirmado, puede asegurar que no se produzcan desprendimientos, en referencia a los riesgos inherentes a una red ferroviaria sometida a obras y a episodios meteorológicos adversos.

En declaraciones a RAC1, Macias ha situado el origen de la actual crisis de Rodalies en una situación previa de fragilidad del sistema. Antes del accidente registrado en Gelida (Barcelona) y del episodio de lluvias, la red ya estaba “capada”, sin funcionar al cien por cien, debido a las obras de mejora y mantenimiento en curso. Según el comisionado, esas actuaciones son consecuencia directa de “18 años de una falta de inversión terrible”, en referencia al periodo comprendido entre 2000 y 2018, durante el cual se acumuló un déficit que ahora condiciona el funcionamiento del servicio.

El responsable del traspaso de Rodalies ha evitado concretar una fecha para la reanudación del servicio, interrumpido por completo desde el sábado, y ha subrayado que la prioridad inmediata pasa por completar las revisiones de seguridad en toda la red. En este contexto, ha explicado que se ha aprovechado el fin de semana, cuando el volumen de usuarios de cercanías desciende de forma significativa, para acelerar las inspecciones y ejecutar actuaciones preventivas que no siempre son posibles en días laborables.

Una red limitada por las obras y la herencia inversora

Macias ha insistido en que el estado actual de Rodalies no puede entenderse sin tener en cuenta el alcance de las obras en marcha. En estos momentos, ha señalado, hay alrededor de 200 actuaciones simultáneas que afectan aproximadamente a la mitad de la red. Este despliegue, ha defendido, responde a la necesidad de corregir carencias históricas y modernizar una infraestructura que arrastra problemas estructurales desde hace décadas. “La crisis de Rodalies requiere invertir, invertir e invertir”, ha resumido, al tiempo que ha reivindicado que ese esfuerzo ya se está realizando.

Un tren de Rodalies en una estación (Europa Press)

Esa inversión, según el comisionado, debe ir acompañada de un cambio en el modelo de gestión. En su intervención, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una “nueva gobernanza”, que pasa por culminar el traspaso del servicio de cercanías a la Generalitat. A su juicio, disponer de más capacidad de decisión permitiría una planificación más ajustada a las necesidades del territorio y una respuesta más ágil ante incidencias como las registradas en los últimos días.

El comisionado ha remarcado que, pese a las críticas y a la incomodidad generada entre los usuarios, las decisiones adoptadas buscan minimizar riesgos. En este sentido, ha recordado que la red ya funcionaba con limitaciones por las obras programadas habitualmente los fines de semana, lo que reducía de partida el número de líneas con capacidad para operar sin incidencias. Ante la “demanda lógica” de revisar el conjunto de la infraestructura y la imposibilidad de garantizar “unos mínimos de continuidad”, la recomendación técnica fue no retomar la circulación.

El “punto cero”

Macias ha reconocido que la jornada del sábado comenzó con una “sorpresa” para el Govern. Según ha explicado, los gestores ferroviarios decidieron reanudar parcialmente el servicio después de que la Generalitat hubiera anunciado de madrugada la paralización total de Rodalies. Esa discrepancia llevó al Ejecutivo catalán a reafirmar su posición y a ordenar un “punto cero” en la red, con el objetivo de disponer de margen para revisar la situación con mayor profundidad.

“El Govern hizo lo que tenía que hacer: dar instrucciones como titular del servicio”, ha señalado el comisionado, subrayando que la decisión buscaba “ayudar a hacer las cosas mejor”. Desde su punto de vista, la interrupción total, aunque drástica, era la opción más prudente dadas las circunstancias y la información disponible en ese momento.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

Mientras avanzan las revisiones técnicas, el foco inmediato de la Generalitat se sitúa en garantizar la movilidad de los viajeros. Macias ha asegurado que los esfuerzos están centrados en asegurar para este lunes alternativas de transporte suficientes, con un refuerzo de las líneas de autobuses y de los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El objetivo, ha explicado, es minimizar el impacto de la suspensión del servicio de Rodalies en los desplazamientos cotidianos de miles de personas.