Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado, al menos, 43 fallecidos y mantiene a seis personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Las labores de búsqueda prosiguen sobre el terreno, ininterrumpidamente, después de que se hayan podido recuperar los tres cuerpos que se encontraban junto a los vagones siniestrados. Óscar Puente, ministro de Transporte, descarta “la falta de controles” como causa de la tragedia.

El siniestro involucra a un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Sus últimos tres vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde circulaba un tren Alvia de Renfe rumbo a Huelva. Este segundo convoy también se salió de la vía tras una frenada de emergencia, provocando la caída de un par de vagones por un talud de cuatro metros. Por el momento, las denuncias de desaparecidos se siguen situando en 45 personas, frente a los 43 cuerpos recuperados.

Mientras continúan las labores de búsqueda en Córdona, Cataluña recupera la circulación de Rodalies tras los dos accidentes acaecidos el martes: uno en la línea R4, en Gelida (Barcelona), después de un choque con un muro de contención, que ha dejado un fallecido y 37 personas heridas; y otro en la R1, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), después de colisionar con una roca caída en el raíl. A raíz del incidente en la línea 4, la autopista del Mediterráneo o AP-7 permanece cerrada a la altura de Martorell.