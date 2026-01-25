Espana agencias

Sánchez afirma que se trabaja "día y noche" con la Generalitat para restablecer un servicio "digno y seguro" de Rodalies

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo está "trabajando día y noche, codo con codo", con la Generalitat de Cataluña para el restablecimiento del servicio de Rodalies que se encuentra suspendido desde este sábado a las 13.00 horas.

"Estamos trabajando día y noche, codo con codo, con la Generalitat de Cataluña para que vuelva a restablecerse un servicio ferroviario de Cercanías, digno y seguro, que es lo que merecen los ciudadanos de Cataluña como del resto de España", ha afirmado Sánchez en un mitin en Huesca con la candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

El Govern, Adif y Renfe están reunidos de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.

De momento el Govern ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).

También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.

El Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña el sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, según informaron el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa.

El Govern también solicitó a las operadoras la gratuidad del servicio "hasta que se recupere la plena normalidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PNV afirma que la investigación sobre el derribo del palacete protegido de Getxo se circunscribe solo a tres concejales

Infobae

El PP exige a Dalmau comparecer en el Parlament sobre Rodalies y "la parálisis de la Generalitat"

El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo solicita al titular de Presidencia su presencia ante la cámara legislativa para abordar la crisis en los desplazamientos ferroviarios y cuestionar la gestión del ejecutivo autonómico catalán, actualmente inoperativo según denuncian

El PP exige a Dalmau

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

Junqueras pide la dimisión de

Realizan pintadas amenazantes en Araia (Álava) contra la Ertzaintza calificándola de "falangista"

El gobierno vasco, sindicatos policiales y autoridades de Álava condenaron la aparición de mensajes ofensivos en un edificio de Araia, expresando su respaldo a los agentes y exigiendo una investigación urgente para identificar a los responsables de las amenazas

Realizan pintadas amenazantes en Araia

Óscar Puente: "Si alguien no ha hecho bien su trabajo exigiremos responsabilidades. Y si soy yo, también"

Óscar Puente: "Si alguien no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cinco años de

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

Puente defiende su gestión del accidente ferroviario de Adamuz y sostiene que “no hay debate” sobre su dimisión

Inspección de trabajo vuelve a sancionar a una empresa de plásticos de Málaga por utilizar un mecanismo para ocultar las horas extra de sus trabajadores

La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

Un hombre se entrega a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, y confiesa haber matado a un menor de 13 años

ECONOMÍA

El gasto en sueldos públicos

El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones

Una francesa trabaja un día, se va de baja el resto del periodo de prueba, es despedida y cobra 3.500 euros por las vacaciones: “Es un país estúpido”, dice el empresario

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La cesta de la compra se encarece en enero: uvas, champiñones y manzanas registran subidas de hasta el 21% en algunos supermercados

Una mujer pide bloquear la herencia de su padre para evitar que caiga en manos de la viuda porque afirma que quiere “quedarse con todo”: pierde el juicio

DEPORTES

16 horas en el agua

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League