Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la sitaución de Rodalies, que mantiene su servicio suspendido este domingo.
Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación, donde ha afirmado que se constata que Puente y Paneque "han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud".
"A efectos prácticos ya están dimitidos, también deberían dimitir en aspectos formales", ha sentenciado.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Últimas Noticias
Realizan pintadas amenazantes en Araia (Álava) contra la Ertzaintza calificándola de "falangista"
El gobierno vasco, sindicatos policiales y autoridades de Álava condenaron la aparición de mensajes ofensivos en un edificio de Araia, expresando su respaldo a los agentes y exigiendo una investigación urgente para identificar a los responsables de las amenazas
Óscar Puente: "Si alguien no ha hecho bien su trabajo exigiremos responsabilidades. Y si soy yo, también"
Pumares (Foro) acusa a Puente de generar una "crisis reputacional injustificada" para ArcelorMittal
El dirigente del Grupo Mixto rechaza la versión del ministro de Transportes sobre el siniestro ferroviario y asegura que sus palabras ponen en entredicho el papel de una de las principales empresas industriales del norte de España
PNV afirma que su voto en Madrid dependerá de si se cumplen los acuerdos pero no harán "un Junts ni un Bildu"
El PP pide conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois
MÁS NOTICIAS