Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: interrupciones en varias líneas y algunos heridos

La circulación entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) de Rodalies han sido interrumpidas esta tarde por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca y ha perdido un eje.

Además, en Barcelona, otro tren de la línea R4 ha descarrilado, tras caer un muro, en dirección Manresa, entre Gélida y Martorell. Según ha informado El Español, hasta el momento se han contabilizado cuatro heridos graves, entre ellos el conductor, pero ningún fallecido.

