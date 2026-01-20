España

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: interrupciones en varias líneas y algunos heridos

El primer convoy ha impactado contra una roca, mientras que el segundo ha chocado contra un muro

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un tren de Rodalies (Europa Press)

La circulación entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) de Rodalies han sido interrumpidas esta tarde por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca y ha perdido un eje.

Además, en Barcelona, otro tren de la línea R4 ha descarrilado, tras caer un muro, en dirección Manresa, entre Gélida y Martorell. Según ha informado El Español, hasta el momento se han contabilizado cuatro heridos graves, entre ellos el conductor, pero ningún fallecido.

((Noticia en ampliación))

Temas Relacionados

RodaliesCataluñaTrenes españa

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del 20 de enero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los números ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Super Once del

Los siete tipos de descanso, según la psicología

La doctora Dalton-Smith defiende que su libro diferentes maneras para no experimentar agotamiento

Los siete tipos de descanso,

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

La entidad pública asegura que “cumple escrupulosamente” la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que prestan especial atención al mantenimiento “predictivo y preventivo”

Adif asegura que “constató” en

El fenómeno ‘28 días después’ resiste entre las producciones más populares en Google España hoy

La saga se ha consolidado como un referente del terror moderno

El fenómeno ‘28 días después’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif asegura que “constató” en

Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”

Detienen a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla), uno de los presuntos colaboradores de González Amador en las gestiones de Quirón

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri