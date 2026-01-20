Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: interrupciones en varias líneas y algunos heridos

La circulación entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) de Rodalies han sido interrumpidas esta tarde por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca y ha perdido un eje.
Además, en Barcelona, otro tren de la línea R4 ha descarrilado, tras caer un muro, en dirección Manresa, entre Gélida y Martorell. Según ha informado El Español, hasta el momento se han contabilizado cuatro heridos graves, entre ellos el conductor, pero ningún fallecido.
((Noticia en ampliación))
Últimas Noticias
Estos son los números ganadores del sorteo de Euromillones del 20 de enero
Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores
Resultados del Super Once del Sorteo 5
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas
Los siete tipos de descanso, según la psicología
La doctora Dalton-Smith defiende que su libro diferentes maneras para no experimentar agotamiento
Adif asegura que “constató” en noviembre que el carril donde se produjo el accidente de Adamuz se encontraba “en condiciones adecuadas”
La entidad pública asegura que “cumple escrupulosamente” la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que prestan especial atención al mantenimiento “predictivo y preventivo”
El fenómeno ‘28 días después’ resiste entre las producciones más populares en Google España hoy
La saga se ha consolidado como un referente del terror moderno
MÁS NOTICIAS