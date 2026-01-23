España

Qué día se cobra la pensión de enero de 2026: fechas de pago de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander, Sabadell y otros bancos

El primer pago del año estrena el aumento aprobado para 2026, pero cada entidad financiera mantiene su propio calendario y la fecha en la que se hará efectivo el ingreso puede variar

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Como todos los meses, los casi 9,5 millones de pensionistas españoles esperan en enero el ingreso su prestación, una fecha clave para la planificación de las finanzas familiares. El inicio del año no solo marca el primer cobro de 2026 para los beneficiarios, sino también la entrada en efecto de la revalorización de las pensiones fijada para el ejercicio que comienza.

La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021, establece un incremento de cuantías equivalente al avance de la inflación en los últimos doce meses, calculada en función de la variación interanual media del Índice de Precios al Consumo (IPC). Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaron una subida general del 2,7% para este año, tras un 2025 que cerró marcando un nuevo máximo en el gasto en pensiones.

Un pensionista cuenta el dinero de su prestación.

Este incremento, que supone 570 euros más al año de media para los perceptores de la pensión de jubilación y un aumento de 500 euros para aquellos que reciben la pensión media total del sistema, no se aplica en el mismo porcentaje para todas las prestaciones. Las pensiones mínimas registrarán un aumento del 7%, mientras que el alza en las mínimas con cargas familiares, las de viudedad con cargas y las no contributivas será del 11,4%. Además, el complemento para la reducción de la brecha de género también se actualiza en un 2,7%.

Qué fecha establecen los principales bancos

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que la normativa obliga a que la pensión esté disponible en la cuenta bancaria o en la entidad colaboradora del beneficiario a partir del primer día hábil del mes vencido, que en este caso es el lunes 2 de febrero, y en todo caso, nunca después del cuarto día natural. Así, para enero de 2026, el plazo máximo para el abono será el 4 de febrero.

Sin embargo, la fecha concreta en la que cada jubilado recibe el ingreso depende en gran medida de la política interna de su banco. La mayoría de las entidades financieras en España optan por adelantar el pago, lo que genera diferencias de hasta varios días y obliga a los pensionistas a estar atentos al calendario propio de su banco.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Bankinter y Caja de Ingenieros son las primeras entidades en dar la orden de abono de las pensiones: lo harán el jueves 22 de enero. CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Sabadell, Santander y Unicaja Banco han programado el ingreso para el viernes 23 de enero. ING realizará la transferencia el sábado 24 de enero. Finalmente, Abanca, BBVA y Kutxabank pagarán el lunes 26 de enero.

No todas las entidades adelantan el pago

El adelanto de hasta una semana beneficia a quienes necesitan organizar pagos domiciliados o afrontar gastos con mayor previsión. Sin embargo, no todas las entidades ofrecen esta ventaja: algunas mantienen el calendario oficial y solo ingresan la pensión entre el 1 y el 4 del mes siguiente. Por eso, la mayoría de expetos recomiendan a los pensionistas consultar regularmente la información que facilita su banco a través de avisos o comunicaciones digitales

La Seguridad Social recalca que todas las pensiones contributivas se abonan a través de cuenta corriente al beneficiario, a excepción de los beneficiarios menores de 18 años o incapacitados judicialmente, cuyas prestaciones son gestionadas por sus tutores legales. El sistema de pensiones español contempla 14 pagas anuales: una mensual y dos extras, que se perciben en junio y noviembre junto a la nómina habitual. Esto implica que la paga de enero es la primera mensualidad ordinaria del año, tras la última extraordinaria abonada en Navidad.

