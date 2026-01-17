España

Un hombre belga de 57 años quiere jubilarse en España: “Con 1.000 euros al mes tengo suficiente para vivir como un rey”

Nuestro país se posiciona como el destino preferido de ciudadanos extranjeros para retirarse

Guardar
Un jubilado en la playa.
Un jubilado en la playa. (Freepik)

Cada vez más, España se convierte en el destino favorito para retirarse en Europa. Atraídos por el clima, el menor coste de vida y la calidad de la misma, hace que ciudadanos como Claude Charlier, de 57 años y natural de Saint-Mard, diga que “quedarse en Bélgica está descartado”.

Antes de instalarse definitivamente en España, Claude barajó la opción del sur de Francia, principalmente por el idioma. Sin embargo, una estancia en Navidad en Alicante le hizo cambiar por completo su deseo. “Hacía 25 grados. Francia estaba descartada. España seguía siendo nuestra opción”, ha recordado en el medio francés Sud Info.

Ese viaje le llevó también a explorar el mercado inmobiliario español, entonces muy por debajo de los precios que hoy en día lo marcan. “Por 100.000 euros se podían encontrar propiedades extraordinarias”, ha confesado.

Un apartamento por 86.000 euros

Finalmente, Claude adquirió un apartamento de 70 metros cuadrados, con dos dormitorios y dos amplias terrazas, en un complejo de golf de la Costa Blanca. La vivienda estaba totalmente “amueblada, incluso con toallas y ropa de cama”. El precio fue de 86.000 euros, sin impuestos.

“Con 1.000 euros al mes por persona, en España se vive como un rey”, ha sentenciado. No alquila su apartamento porque no ha dejado de ser una simple segunda residencia. “Se ha convertido en mi segunda casa, o incluso la primera, considerando que Bélgica se ha convertido solo en una solución temporal”, ha explicado.

No obstante, ha reconocido que la electricidad y el agua tienen precios elevados, pero destaca que comer fuera sigue siendo asequible: “Un menú completo cuesta 14 euros. Con entrante, plato principal y postre. Por la noche, unas tapas en la terraza”.

Pero más allá de lo económico, Claude ha subrayado el trato recibido en España. “Los españoles son muy acogedores y los belgas son apreciados aquí mucho más que los ingleses”, ha comentado. Incluso ha empezado a aprender el idioma: “Lo único importante es hablar despacio”, dijo.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La realidad de los españoles: un sistema presionado

Mientras, los españoles viven en una realidad completamente distinta a la de los jubilados extranjeros. El país afronta una crisis estructural de su sistema de pensiones. Un modelo de reparto en el que los trabajadores sostienen a los jubilados y que, actualmente, las bases demográficas están cambiando.

El dato más preocupante es la tasa de dependencia: si hace décadas había casi tres trabajadores por cada pensionista, en las próximas décadas la relación podría acercarse peligrosamente al 1 a 1. Durante años, los ingresos no han sido suficientes para cubrir el gasto, obligando al Estado a recurrir a préstamos y transferencias.

Pero el problema también se agrava por un mercado laboral marcado por los bajos salarios, precariedad y productividad estancada, lo que limita las cotizaciones a la Seguridad Social. Las reformas recientes, como la indexación de las pensiones al IPC, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o los incentivos para retrasar la jubilación, buscan ganar tiempo, pero generan un fuerte choque entre fuerzas políticas, ya que los jubilados constituyen un fuerte grupo de voto.

Temas Relacionados

JubiladosJubilados EspañaPreciosPrecios EspañaPensiones EspañaSucesosJubilados y PensionesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Tratar a tu mascota como un bebé podría estar dañando su salud: “El sufrimiento puede surgir cuando los animales son tratados inapropiadamente”

Cochecitos, disfraces y tratamientos innecesarios pueden causar obesidad, daño articular y ansiedad

Tratar a tu mascota como

Lo más vistó en Disney+ España para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Disney+ para estar a la altura de la competencia

Lo más vistó en Disney+

El restaurante de Gales con dos estrellas Michelin pero una baja calificación por mala higiene: “No estoy ni avergonzado ni decepcionado”

“Mi local trabaja al más alto nivel del mundo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos”, ha comentado el chef

El restaurante de Gales con

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

Estas modificaciones legales afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey