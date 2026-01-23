España

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

El rendimiento que ofrece una vivienda en renta alcanzó el 7,02% a cierre de diciembre

Carteles de 'Se alquilan' pisos
Carteles de 'Se alquilan' pisos y oficinas en un edificio de Madrid. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La inversión preferida por los españoles es el ladrillo, y esta querencia histórica se ha reforzado en los últimos años impulsada por la subida de los precios del alquiler y, a su ritmo, la rentabilidad obtenida por los que deciden comprar una vivienda para arrendarla.

A cierre de diciembre de 2025 y según datos de pisos.com, la rentabilidad lograda por los caseros subió hasta el 7,02% de media, el triple de la que dan las letras del Tesoro o los depósitos a plazo fijo, dos de los productos preferidos por los pequeños ahorradores para sacar jugo a su capital, que apenas supera el 2%.

Teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una casa tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 218.430 euros en diciembre del año pasado, al pagarse a 2.427 euros el metro cuadrado, y que el alquiler mensual medio alcanzó los 1.278 euros, el casero se embolsó 15.346 euros brutos anuales de media, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,02%. Este porcentaje se incrementó más de un punto respecto al mismo periodo de 2024, que fue del 5,89%.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Retornos de entre el 3,87% y el 8,21%

La tasa de retorno del 7,02% puede dispararse dependiendo del lugar en el que esté ubicada la vivienda. A cierre de 2025, los caseros que obtuvieron mayores rendimientos fueron los de Tarragona, que alcanzaron un 8,21%; seguidos por los de Sevilla (7,75%), Jaén (7,35%), Huesca (7,21%) Ávila (7,18%), Castellón de la Plana (7,04%) y Murcia (7,03%). Por debajo de la media nacional se situaron los de Córdoba, Barcelona y Segovia, con un 6,99% en los tres casos.

Las casas en alquiler menos rentables fueron las de San Sebastián, que apenas alcanzaron el 3,87%, debido a que es la capital con el precio de la vivienda más alto de España. De media, una vivienda de 90 metros cuadrados costó en diciembre 596.746 euros.

Unos retornos algo mayores, el 4,38%, se embolsaron los arrendadores de Palma, la segunda capital con las casas más caras. Una de 90 metros cuadrados ronda de media los 477.754 euros.

Fuente: Pisos.com
Fuente: Pisos.com

“Las diferencias entre capitales de provincia responden a la relación entre el precio de compra y la presión de la demanda en cada mercado local”, explica Ferran Font, director de estudios de pisos.com.

Incide en que “aquellas capitales con valores de adquisición más contenidos y una demanda estable de alquiler tienden a ofrecer mayores retornos, mientras que, en los mercados más tensionados, el elevado coste de entrada limita la rentabilidad pese a las altas rentas”.

Oficinas, el inmobiliario más rentable

Dentro del sector inmobiliario, las oficinas son la inversión más rentable. Comprar una en España para alquilarla da un rendimiento bruto del 11,2%. En segundo lugar se sitúan los locales comerciales con un 9,9% y en último lugar los garajes con el 6%, según datos de idealista.

Entre las ciudades con mayor tasa de retorno de las oficinal destaca Sevilla, con un 10,1%, seguida por Vitoria (9,8%), Zaragoza (9,6%), Lleida (9,6%) y Valladolid (9,1%). Mientras que en los grandes mercados como Barcelona y Madrid, se obtienen un 7,4% y un 6,1%, respectivamente. Palma es el mercado con la menor rentabilidad, un 6%.

En cuanto a los locales comerciales, cerraron 2025 con un rendimiento del 9,9% de media, y los de Murcia liderando el ranking de las capitales con un 11,6%, seguida por Zaragoza, con un 10,9%, y Tarragona y Lleida, con un 10,7% ambas.

En Barcelona se situaron por debajo de la media con un 8,3%, mientras que en Madrid la rentabilidad fue del 7,3%. La parte baja del listado de capitales la ocuparon Albacete, con un 6,9%, y Cuenca, con un 7%.

Los garajes pierden atractivo

Al contrario que las oficinas, los garajes son el inmobiliario menos rentable para el inversor, con un 6% de media. Los mejores rendimientos se obtienen en Murcia, un 8,1%. Por delante de Castellón de la Plana (7,5%), Toledo (7,1%), Ávila y Barcelona (6,7% en ambos casos).

En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1% y la capital con los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,6%, seguida por Palencia (2,8%), Granada (3%) y Palma (3,1%).

