El Tesoro vende 3.002 millones en letras a 3 y 9 meses, con rebaja de la rentabilidad

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El Tesoro Público español ha colocado este martes 3.002 millones de euros en letras a tres y nueve meses, con una rentabilidad marginal que ha caído en ambos casos y una demanda por parte del mercado que ha superado los 5.700 millones.

La subasta, la última del mes de enero, ha coincidido con otra puja sindicada que ha lanzado hoy el Tesoro, de un bono a diez años, que ha recibido una demanda inicial por parte de los inversores que alcanza la cifra récord de 145.000 millones de euros.

Las emisiones sindicadas, que están fuera del calendario oficial de subastas del Tesoro, son operaciones en las que un grupo de bancos coloca directamente la deuda entre los inversores.

Respecto a la puja ordinaria de hoy, el organismo ha vendido 2.026 millones de euros en letras a nueve meses. Este tipo de deuda ha salido a un interés marginal del 2,008 %, inferior al 2,106 % previo.

Asimismo, el Tesoro ha adjudicado 975,9 millones de euros en letras a tres meses. El interés marginal aplicado en este caso ha sido del 1,978 %, inferior también al 1,999 % de la subasta de diciembre.

La demanda por parte de los inversores ha alcanzado los 5.728 millones de euros, con lo que la ratio de la puja, la diferencia entre lo solicitado por los inversores y lo finalmente colocado, ha sido de 1,9 veces.

El Tesoro tenía previsto emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros en la subasta de este martes.

Con la puja de letras de hoy, el Tesoro ya ha adjudicado más de 21.900 millones de euros en este arranque de 2026. EFECOM

