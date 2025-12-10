Los estudios se imponen como única opción de vivienda en las ciudades más caras de España: San Sebastián y Palma, donde más rápido se venden

Según los últimos datos de Idealista, las viviendas de cuatro o más habitaciones son las que más se resisten a encontrar comprador. (Europa Press)

El acceso a una vivienda digna cada vez se complica más en España mientras el mercado inmobiliario sigue tensionándose, sobre todo en las grandes ciudades. Los altos precios en San Sebastián y Palma de Mallorca están obligando a muchos compradores a adquirir casas más pequeñas, y no por preferencia, sino por necesidad. Y es que los estudios y los pisos de tamaño reducido se han convertido en la única opción realista para una gran parte de la población que quiere ser propietaria.

La estructura de la compraventa está cambiando, en parte por culpa de la presión de la demanda, junto a la escasez de oferta, el aumento de la especulación y los altos precios que marcan récords. Además, la falta de opciones hace que los compradores no se lo piensen mucho y compren el primer inmueble que encaje con su situación. Así lo confirma el último estudio publicado por Idealista, cuyos datos indican que durante el tercer trimestre del año, más de un tercio de las viviendas vendidas en España desaparecían del mercado en menos de un mes.

Y el mayor éxito lo tienen las viviendas más modestas. A nivel nacional, el 36% de los estudios y pisos de uno y dos dormitorios se vendieron antes de cumplir 30 días anunciados. En el caso de los pisos de tres dormitorios, el porcentaje es muy similar, del 37%. Por el contrario, los inmuebles de gran tamaño, con cuatro o más habitaciones, tardan más tiempo, y solo el 29% se vendió en ese mismo plazo.

Vivir en menos metros por obligación

San Sebastián y Palma de Mallorca son el reflejo más claro de esta paradoja inmobiliaria. Son de los mercados más caros de España, y donde los estudios se han convertido en el producto estrella. En San Sebastián, donde el metro cuadrado alcanzó en octubre los 6.300 euros, el 50% de los estudios vendidos lo hicieron en menos de un mes. En Palma de Mallorca, zona en la que el precio medio superó su máximo histórico y alcanzó los 5.046 euros el metro cuadrado, el porcentaje de estudios vendidos en menos de 30 días alcanzó el 48%.

Pero este fenómeno no se limita solo a los estudios. Los pisos de dos dormitorios también vuelan en San Sebastián, donde el 49% se vendió en menos de un mes, la tasa más alta entre los grandes mercados españoles. Madrid, con una media de 5.700 euros el metro cuadrado, se situó en el 46%, Sevilla (2.588 €/m²) en el 44% y Barcelona (5.089 €/m²) en el 41%. Palma, en este caso, se queda más atrás, con un 29%.

Pisos de tres habitaciones: fuerte competencia, pero diferencias entre ciudades

Por otro lado, los pisos de tres dormitorios siguen siendo de los más demandados, sobre todo entre familias, aunque su comportamiento varía mucho según la ciudad. Málaga lidera entre los grandes mercados, con un 49% de estas viviendas vendidas en menos de un mes. Le siguen Madrid (47%), Bilbao (46%), Barcelona (43%) y Sevilla (42%).

En Palma y Alicante, el porcentaje se sitúa en el 37%, mientras que San Sebastián se queda ligeramente por debajo, con un 36%. A mayor escala, la ciudad que marca el máximo es Pamplona, donde el 57% de los pisos de tres habitaciones se vendieron en menos de un mes. En el extremo opuesto está Lugo, con apenas un 12%.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

De los pisos de un dormitorio a los grandes: el tamaño marca el ritmo de venta

Además, las viviendas de un dormitorio se han consolidado como una de las principales puertas de entrada al mercado residencial. Sevilla encabeza este segmento entre las grandes ciudades, con un 45% de ventas en menos de 30 días. Barcelona y Madrid comparten el segundo escalón, con el 40%. Alicante se sitúa en el 34%. En comparación, los mercados más caros muestran una evolución distinta. Palma registró un 31% y San Sebastián un 23%. En el caso de los pisos de una habitación, Bilbao es el gran mercado con menor rapidez, con solo un 19%.

En el lado opuesto del tablero se encuentran las viviendas de mayor tamaño. Los pisos de cuatro o más habitaciones son los que más tiempo permanecen en el mercado. En Madrid, el 36% se vendió en menos de un mes, mientras que en Sevilla fue el 33%. Málaga (31%) y Barcelona (30%) también muestran cierta actividad, pero lejos del ritmo de las viviendas pequeñas. En Palma, únicamente el 28% de estos grandes pisos se vendieron en menos de un mes. En San Sebastián, la cifra baja aún más, hasta el 24%, y en Bilbao desciende al 18%.