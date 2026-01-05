El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Una mujer joven pasa por delante de un escaparate de una inmobiliaria. (Europa Press)

El precio de la vivienda usada en España se ha situado en máximos históricos tras registrar una subida interanual del 16,2% durante los tres últimos meses de 2025. Se trata del mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria, según el último índice de precios elaborado por Idealista.

Este repunte ha elevado el precio medio del metro cuadrado hasta los 2.639 euros, lo que consolida una tendencia alcista que ya se había manifestado en trimestres anteriores. En concreto, el aumento supera al registrado en el tercer trimestre del año, cuando los precios crecieron un 15,3% interanual.

Si se atiende a la evolución trimestral, el encarecimiento de la vivienda ha sido del 4,8% en los últimos tres meses en comparación con el trimestre anterior. Esto confirma la aceleración del mercado inmobiliario en el cierre del año.

La falta de oferta

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, señala que la principal causa de esta subida es la infraproducción de vivienda. Advierte de que la oferta actual resulta insuficiente para absorber la demanda existente, lo que empuja los precios al alza de forma sostenida.

En este sentido, Iñareta destaca la necesidad de “volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades”, en referencia a la reactivación de la construcción como vía para aliviar la presión sobre el mercado residencial.

Un dron muestra las autocaravanas donde viven trabajadores y sus familias en Ibiza (REUTERS)

El Banco de España cifra el déficit actual en unas 700.000 viviendas. Sin embargo, desde Idealista, se subraya que la brecha continúa ampliándose, ya que en España se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda.

Diferencias territoriales

Durante los últimos doce meses, los precios de la vivienda han aumentado en todas las comunidades autónomas. La mayor subida se ha registrado en la Región de Murcia, con un incremento del 23,6%, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (18,9%), Cantabria (18,6%) y la Comunitat Valenciana (17,3%).

También se han producido subidas destacadas en Asturias (16%), Euskadi (11,2%), Cataluña (11,1%) y Canarias (10,7%). En el extremo contrario, Navarra ha sido la comunidad con el menor incremento interanual, con un 2,4%, seguida de Galicia (4,9%) y Extremadura (5%).

Viviendas en construcción. (Europa Press)

En cuanto a los precios absolutos, Baleares continúa siendo la comunidad más cara, con un precio medio de 5.160 euros por metro cuadrado, el más alto desde que existen registros. Le siguen Madrid (4.562 euros), Euskadi (3.421 euros) y Canarias (3.150 euros), mientras que los precios más bajos se concentran en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

No estamos en 2008

Los elevados precios de la vivienda en España, y su continuado encarecimiento, no responde a una burbuja idéntica a la de 2008. De todos modos, sí evidencia un claro sobrecalentamiento del mercado inmobiliario, según el Banco de España.

Los precios se mantienen en niveles muy altos y crecen a mayor ritmo que los ingresos de los hogares. Esto dificulta el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Esta situación genera preocupación por una posible “burbuja de expectativas” derivada de la escasez de la oferta y la fuerte demanda, más que por un exceso de crédito como ocurrió en la crisis anterior.

El Banco de España. (Europa Press)

En la actualidad, el crédito está más regulado y los bancos aplican criterios más estrictos en la concesión de hipotecas. Esta situación bancaria reduce el riesgo de un colapso financiero. Además, el problema principal ya no es la sobre construcción, sino la falta de vivienda nueva para cubrir la demanda real. Según los expertos, se trata de un mercado tensionado por la escasez.