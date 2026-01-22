El sector aenonáutico español busca un papel mayor dentro de la UE con apoyo del Gobierno

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El sector de la aeronáutica civil en España busca desempeñar un papel mayor del que ya tiene dentro de la Unión Europea (UE), en un contexto histórico de transformación profunda y de impulso de la demanda sin precedentes, para lo cual cuenta con el apoyo financiero del Gobierno.

Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la jornada 'Aeronáutica 360', organizada por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), cuyo presiente, Ricardo Martí Fluxa, ha dedicado un "recuerdo emocionado" a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

A escala mundial, este sector está dominado por el duopolio que forman la europea Airbus y la estadounidense Boing, aunque hay nuevos actores emergentes y países que están desarrollando su propia aeronáutica, con la aspiración de posicionarse como competidores globales a largo plazo.

El presidente de Aviones Comerciales de Airbus España y vicepresidente de Tedae, Ricardo Rojas, ha advertido de que "subestimarlos sería un error", al tiempo que ha abogado porque Europa siga apostando por "una de las pocas industrias que lidera en el mundo".

En 2025, Airbus entregó 793 aviones a 91 clientes en todo el mundo y mantiene una cartera de pedidos de más de 8.000 aviones, mientras que Boing entregó 600 y registró 1.173 pedidos, con lo que, por primera vez, sobrepasó en pedidos a Airbus, lo que indica la recuperación de la estadounidense y su voluntad de crecer y reforzar su posición en el mercado, ha apuntado Rojas.

En ese escenario, España ya no compite en el sector con otros países de la UE, porque cada vez más competencia procede de fuera de Europa y la UE "debe responder como un bloque", ha dicho Rojas.

A su juicio, "España debe reforzar su posición dentro del bloque europeo", para lo cual las perspectivas del mercado son "extraordinarias, con niveles de producción asegurados para más de una década".

El directivo de Airbus ha explicado que el segmento en el que se decidirá el liderazgo mundial y europeo, y en el que España debería ya posicionarse, es el de los aviones de pasillo único.

Según sus datos, más del 70 % de los aviones que se entregarán en las próximas décadas serán de fragmento de pasillo único, un avión más eficiente, digital y sostenible, diseñado para operar con combustible sostenible (SAF).

Tanto Rojas como Fluxá han subrayado la importancia para ello de contar con herramientas de financiación estable, lo que ha garantizado en su intervención el director general del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), José Moisés Martín.

Éste ha abogado por situar a España "en el lugar que le corresponde", que ha definido como "la mesa de los mayores", para lo cual ha comprometido la "financiación adecuada".

Según ha dicho, el Gobierno no quiere para España una "posición subalterna o subordinada en la cadena de valor europea", por lo que ha insistido en que el sector puede contar con una "financiación suficiente y adecuada a sus ambiciones", al tiempo que ha demandado a las empresas "la misma responsabilidad, ambición y compromiso".

Durante la jornada, el CEO de Aciturri (empresa que fabrica aeroestructuras y componentes para Airbus y Boing), Manuel González, ha puesto de relieve un "serio problema de absentismo"; mientras que el directivo de ITP Jaime Fernández Castañera, de ITP, ha asegurado que es "difícil encontrar personas con talento y retenerlas" para fabricar la tecnología que necesitará el futuro avión de pasillo único de Airbus y Boing. EFE