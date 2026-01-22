Receta de calabaza asada en gajos, una guarnición al horno muy fácil y saludable

Calabaza asada al horno (Adobe Stock)

A veces, menos es más. Y la calabaza al horno es una de esas recetas que lo demuestran, un plato que conquista precisamente por su sencillez. El aroma dulce que desprende mientras se asa anticipa una textura tierna y cremosa, perfecta como guarnición o entrante en cualquier menú de otoño o invierno. Lo mejor de elegir esta técnica es que el horno tiene la capacidad de concentrar y potenciar los sabores, creando un delicioso contraste de texturas y caramelizando los exteriores.

Podemos elegir muchas maneras diferentes de asar este fruto según la receta que nos interese. En este caso la asaremos en rodajas, un corte que es perfecto cuando queremos servirla como guarnición. Pero también podríamos asarla en mitades grandes, para aprovechar su carne; en bastones, para simular unas patatas fritas; o en rodajas para imitar la base de una pizza o tosta.

Propiedades nutricionales de la calabaza

Una de las virtudes principales de la calabaza es su bajo aporte calórico por eso suele ser frecuente en dietas destinadas a controlar el peso. Más del 90% de su contenido es agua, lo que ayuda a mantener la hidratación y favorece la sensación de saciedad sin sumar muchas calorías.

Pollo asado con calabaza y patata (Adobe Stock)

El color naranja de la calabaza se debe a su elevada concentración de betacarotenos, antioxidantes que el cuerpo transforma en vitamina A. Esta vitamina resulta fundamental para preservar la salud de la piel, la visión nocturna y el buen estado de las mucosas del aparato digestivo.

Además, la calabaza aporta vitamina C, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario, y minerales como el potasio y el magnesio, ambos importantes para el correcto funcionamiento muscular y la regulación de líquidos.

Receta de calabaza al horno

La calabaza al horno consiste en asar trozos de calabaza limpia y pelada, habitualmente aderezados con aceite de oliva, sal y especias al gusto. La técnica principal es el horneado, lo que potencia su sabor dulce y su textura cremosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 35 minutos



Ingredientes

1 calabaza mediana (aprox. 1,2 kg)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida (opcional)

1 cucharadita de tomillo o romero seco (opcional)

Cómo hacer calabaza al horno, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C (calor arriba y abajo). Pela la calabaza, retira las semillas y córtala en dados o gajos de 2-3 cm de grosor. Coloca los trozos en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Añade el aceite de oliva, la sal y las especias. Mezcla bien con las manos para que se impregnen todos los trozos. Extiende la calabaza en una sola capa, sin amontonar. Hornea durante 30-35 minutos, dándole la vuelta a mitad de cocción para que se dore de forma uniforme. Comprueba la textura pinchando con un tenedor: debe estar tierna y ligeramente dorada. Sírvela caliente, sola o como acompañamiento.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 85 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 19 g

Proteínas: 1,5 g

Grasas: 3,5 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La calabaza asada se puede guardar en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Para recuperar su mejor textura, se recomienda calentarla en horno o sartén antes de servir.