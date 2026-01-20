España

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero no comprometían la seguridad: “Si hubieran existido indicios, habríamos paralizado el servicio”

Semaf asegura que la petición que realizó en agosto para que se revisara el protocolo de mantenimiento por estas perturbaciones respondía al el confort de los viajeros y la afección a los trenes

Varios operarios examinan las vías
Varios operarios examinan las vías en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, a 20 de enero de 2026. (EFE/Jorge Zapata)

Las causas del accidente ferroviario que se ha llevado por delante la vida de 41 personas (según el último balance) aún se desconocen. Lo que sí se sabe es que es “tremendamente extraño” -en palabras del ministro de Transportes Óscar Puente- porque, además, se produjo un tramo de vía compuesto por “una recta” y renovado en mayo de 2025. Las voces especulativas sobre lo que hizo que descarrilan los últimos vagones del Iryo, contra los que impactó el Alvia no han parado de sonar y hay quienes apuntan a las vibraciones que los maquinistas notaron en ocasiones anteriores. Por ello, el sindicato de maquinistas Semaf ha querido dejar claro que la petición que realizó en agosto de 2025 para que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura por estas perturbaciones respondía al el confort de los viajeros y la afección a los trenes, pero no a que existieran indicios de inseguridad.

Este martes su secretario general, Diego Martín, en una entrevista en Onda Cero, se ha referido a la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las “irregularidades” y “vibraciones” en las líneas fruto de un mayor uso de las vías tras la liberalización del servicio y la entrada de nuevos operadores. “Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado”, ha defendido.

Puente pide prudencia frente a las especulaciones

Frente a las especulaciones que circulan, Puente ha defendido este martes en RNE que “si hay algo cercano a la infalibilidad” es precisamente la alta velocidad española. También ha pedido cautela antes de sacar conclusiones sobre las causas del siniestro, que aún se desconocen. “No se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente o es una consecuencia”, ha explicado. Ha insistido en que ningún técnico puede asegurar todavía si la rotura de la vía fue el origen o el resultado del accidente. “Si fuera la causa, habría que ver por qué se rompe un carril de acero macizo, una cuestión que está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico”, ha señalado.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

“Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso”, ha asegurado.

En cuanto a la inversión en la red en la zona del siniestro, Puente ha sido rotundo: “En la línea Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones entre 2021 y el año pasado”. Ha recordado que el tramo donde ocurrió el accidente fue renovado en mayo de 2025, y que solo 20 minutos antes del siniestro habían pasado tres trenes sin que se detectara ninguna anomalía. “Es verdad que es una zona nueva, y todas las zonas nuevas tienen pecados de juventud, pero esta ya tenía un tiempo de rodaje importante, venía funcionando durante ocho meses sin problema”, ha afirmado.

