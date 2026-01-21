Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

El rey Felipe VI conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. (Parlamento Europeo)

El foro de Davos está siendo testigo de la tensión en las relaciones entre europeos y estadounidenses. Líderes de la UE como el francés Emmanuel Macron o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraron críticos contra las pretensiones militares del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus amenazas arancelarias contra las naciones europeas que se oponen.

Este miércoles, desde Estrasburgo, el rey Felipe VI ha seguido con esta línea y ha hecho un llamamiento a la unidad de Europa “en tiempos oscuros y convulsos”. Así lo ha afirmado en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del cuadragésimo aniversario de la entrada de España a la Unión Europea, en el que ha reivindicado el vínculo trasatlántico y ha recordado que “cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio” afecta a todo el conjunto.

La Europa que reivindica Felipe VI, “es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos”. Y en este contexto, sin mencionar explícitamente al magnate estadounidense ni sus intenciones de hacerse con Groenlandia, el monarca ha pedido no avalar “planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo”. “Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto”, ha advertido el Rey.

“Nuestra fuerza es nuestra unidad”

“Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo”, ha enfatizado Felipe VI, a la vez que ha subrayado que “la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos” y que Europa -la Unión Europea- no se puede “dar por descontada”.

Según el Rey, “nunca como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria”. “Esa Europa es la que, en días convulsos, se mantiene como un referente ético y político”, ha aseverado, antes de ensalzar cómo esta región del mundo tiene “tan enraizada” e “incorporada a su ser” la “noción del bien común”.

Así, Felipe VI ha apelado a seguir trabajando en la defensa y la autonomía estratégica europea y en el “refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica”, lo que considera una “necesidad inaplazable” y, al mismo tiempo, “la mejor manera de preservar un vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad que tanto nos ha aportado a todos”. “Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso”, ha alertado el jefe del Estado.

