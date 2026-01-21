España

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

En su discurso con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE, el monarca ha abordado el deterioro de la relación trasatlántica, agravada tras la crisis de Groenlandia

Guardar
El rey Felipe VI conmemora
El rey Felipe VI conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. (Parlamento Europeo)

El foro de Davos está siendo testigo de la tensión en las relaciones entre europeos y estadounidenses. Líderes de la UE como el francés Emmanuel Macron o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraron críticos contra las pretensiones militares del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus amenazas arancelarias contra las naciones europeas que se oponen.

Este miércoles, desde Estrasburgo, el rey Felipe VI ha seguido con esta línea y ha hecho un llamamiento a la unidad de Europa “en tiempos oscuros y convulsos”. Así lo ha afirmado en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del cuadragésimo aniversario de la entrada de España a la Unión Europea, en el que ha reivindicado el vínculo trasatlántico y ha recordado que “cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio” afecta a todo el conjunto.

La Europa que reivindica Felipe VI, “es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos”. Y en este contexto, sin mencionar explícitamente al magnate estadounidense ni sus intenciones de hacerse con Groenlandia, el monarca ha pedido no avalar “planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo”. “Señorías, los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto”, ha advertido el Rey.

“Nuestra fuerza es nuestra unidad”

“Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo”, ha enfatizado Felipe VI, a la vez que ha subrayado que “la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos” y que Europa -la Unión Europea- no se puede “dar por descontada”.

Los líderes de la UE celebran una reunión informal sobre Ucrania en Luanda

Según el Rey, “nunca como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria”. “Esa Europa es la que, en días convulsos, se mantiene como un referente ético y político”, ha aseverado, antes de ensalzar cómo esta región del mundo tiene “tan enraizada” e “incorporada a su ser” la “noción del bien común”.

Así, Felipe VI ha apelado a seguir trabajando en la defensa y la autonomía estratégica europea y en el “refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica”, lo que considera una “necesidad inaplazable” y, al mismo tiempo, “la mejor manera de preservar un vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad que tanto nos ha aportado a todos”. “Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso”, ha alertado el jefe del Estado.

Noticia con información de agencias

Temas Relacionados

Felipe VIEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Después de Harry, viene Ingrid: la Aemet alerta de la llegada de una nueva borrasca a España que traerá lluvias, nieve y más frío

Las nevadas en cotas bajas podrán provocar afectaciones en las carreteras en distintos puntos del país

Después de Harry, viene Ingrid:

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

Esta decisión llega apenas 12 días después de haber recibido el visto bueno por mayoría cualificada

El Parlamento Europeo paraliza el

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El operativo de emergencia continúa trabajando en el lugar del descarrilamiento ocurrido el domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. En Cataluña, se mantiene todavía la suspensión del servicio

Última hora de los accidentes

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Los argumentos se basaban en una entrevista que José Luis Ábalos llevó a cabo en OkDiario en la que aseguraba que el presidente le avisó de la investigación en su contra antes de que se hiciera pública

El Supremo archiva una querella

Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

Las ganancias de las empresas financieras de la Bolsa española se corresponden con el 60% del incremento en los últimos seis años, que ha situado el total nacional en 54.000 millones de euros

Los bancos ganan un 139%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Parlamento Europeo paraliza el

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

La suspensión total del Rodalies colapsa el transporte en Cataluña y deja a cientos de miles de viajeros sin alternativas

Defensa reduce las pruebas físicas para entrar al Ejército: eliminan los ejercicios de saltos o las carreras de 50 y 1000 metros

ECONOMÍA

Los bancos ganan un 139%

Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco