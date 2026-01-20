Von der Leyen considera “un error” los aranceles de Trump por oponerse a su plan en Groenlandia: “Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llevado al límite la relación trasatlántica con amenazas arancelarias y operaciones militares. Los líderes europeos estudian cómo frenarle en Groenlandia ante sus pretensiones de conquistar la isla ártica “por las buenas o por las malas”, entre llamamientos para usar el instrumento anti-coerción, bautizado como el “bazuca comercial” de la UE.

El magnate estadounidense ya ha avisado: “Al 100%” seguirá adelante con sus planes de imponer aranceles adicionales del 10% a las naciones europeas que intenten oponerse a sus planes.

El Foro de Davos se ha convertido en el escenario de este choque. Este martes ha sido el turno de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la voz cantante del bloque comunitario, quien parece haber renunciado a la prueba de fuerza con el magnate estadounidense y se muestra abierta al diálogo.

“Tanto en política como en negocios, un acuerdo es un acuerdo”

En tono conciliador, la dirigente germana le ha recordado que la seguridad ártica “solo puede conseguirse juntos”. Y en este sentido, ha considerado que los aranceles adicionales con los que amenaza Trump “son un error especialmente con sus aliados tradicionales” y le ha advertido implícitamente que eso haría saltar por los aires el acuerdo comercial que ambos sellaron en Escocia en julio. ”Tanto en política como en negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se estrechan la mano eso tiene que significar algo”, ha remarcado la dirigente germana, advirtiendo así que la respuesta de la UE a los aranceles será “firme, unida y proporcional”.

Y en esta línea, Von der Leyen ha pedido al presidente estadounidense que no se confunda de enemigo, porque el peligro de una “espiral descendente” solo beneficiaría “a los mismos adversarios que ambos nos comprometemos a mantener fuera de nuestros panorama estratégico”.

Anuncia un paquete para la seguridad ártica

En un intento por hacer recular a Trump, la líder comunitaria ha avanzado la creación de un “paquete para la seguridad ártica” para impulsar un gran aumento de la inversión europea en Groenlandia. “Trabajaremos estrechamente con Groenlandia y Dinamarca para ver cómo podemos seguir apoyando la economía y la infraestructura total”, ha apuntado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Mientras Von der Leyen hace un llamamiento a hacer las paces, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tratado de presionar al resto de líderes para optar por la línea dura para disuadir a Trump, pero por el momento la propuesta no convence a los líderes de peso, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Macron intervendrá también este martes y es más que previsible que aborde la crisis de Groenlandia.

Después de las intervenciones en el Foro, las miradas estarán puestas también en las reuniones que mantendrán en Davos el presidente de la Casa Blanca con Von der Leyen y con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. También esta semana, los líderes de los Veintisiete han sido convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para la celebración de una cumbre extraordinaria para tratar la seguridad europea.

Ucrania debe ir en una posición de fuerza a la mesa de las negociaciones

Y en este sentido, otro tema capital que se pondrá encima de la mesa será la invasión rusa en Ucrania, que el mes que viene cumple cuatro años. Y es que hay que recordar que, al mismo tiempo que la UE se enfrenta a Trump en Groenlandia, en Ucrania lo hace contra Vladimir Putin. “Rusia no muestra ningún síntoma de acabar con la guerra. Está intensificación los ataques matando civiles todos los días y bombardeando instalaciones energéticas. Esto tiene que parar”, ha expresado.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Lo cierto es que la situación para el bloque comunitario es complicada. ¿Por qué? Porque mientras lidia con las tensiones en Groenlandia, necesita que Washington apoye a Kiev en un momento en el que podría decidirse la paz. Y en este sentido, Von der Leyen ha querido reconocer “los esfuerzos de paz” de la Administración Trump y ha asegurado que trabajará conjuntamente con EEUU para que “Ucrania acuda en una posición de fuerza una vez se siente a negociar con Moscú”.

“Desde Latinoamérica hasta Asia Pacífico, el mundo elige Europa”

El mundo que conocemos hoy en día es distinto, donde el aislamiento y la fuerza tratan de imponerse sobre el multilateralismo y el diálogo. Y este es el mensaje que ha querido trasladar Von der Leyen en gran parte de su intervención, donde ha señalado que los “shocks geopolíticos” tienen que ser una oportunidad para Europa. “El cambio radical que estamos viviendo es una oportunidad que responde a una necesidad de construir una independencia Europea”.

Y en este contexto, solo seremos capaces de capitalizar esta oportunidad si reconocemos que este cambio es permanente. la nostalgia no volverá al tiempo de antes. ganar tiempo y esperar que las cosas se reviertan pronto solucionará las dependencias estructures que tenemos

Hace apenas unas semanas, la UE logró sellar el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur después de 25 años de negociaciones. Un acuerdo que, defienden sus impulsores, era urgente para reforzar la economía ante el proteccionismo de Washington. “Este acuerdo manda un mensaje poderoso de que escogemos comercio justo frente a los aranceles, apertura frente al aislamiento y que somos serios en reducir el riesgo nuestras economías. Y eso no parará en Latinoamérica. Europa necesita hacer negocios, desde Latinoamérica hasta el Asia Pacífico. El mundo está preparado para elegir Europa.