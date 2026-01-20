La presidenta de la Comisión Europea habló sobre los aranceles de Trump por Groenlandia: “Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”

La Unión Europea prometió una respuesta firme y proporcional a las presiones de Trump para controlar Groenlandia (REUTERS/Denis Balibouse)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este martes que la Unión Europea (UE) dará una respuesta firme, unida y proporcional a las presiones anexionistas ejercidas sobre Groenlandia por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la amenaza de nuevos aranceles comerciales. El anuncio de Von der Leyen, realizado durante una intervención en la primera jornada del Foro de Davos en Suiza, centró la atención sobre la disputa transatlántica que involucra la soberanía de la isla ártica, un territorio autónomo de Dinamarca, y la imposición de medidas tarifarias a países europeos.

En su discurso ante líderes políticos y empresariales reunidos en Davos, Von der Leyen subrayó que “sumergirnos en una espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Por lo tanto, nuestra respuesta será firme, unida y proporcional”, según recogió el foro. La presidenta de la Comisión Europea añadió que los aranceles punitivos propuestos por la administración estadounidense a países aliados de Europa en el contexto del conflicto por Groenlandia serían un “error”. Von der Leyen remarcó: “Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”.

El conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia se intensifica tras la amenaza de nuevos aranceles comerciales estadounidenses (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)

La dirigente europea recordó que la UE y Estados Unidos firmaron un tratado comercial en julio del año pasado y, en referencia a los compromisos entre ambos bloques, añadió: “En política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo”.

Von der Leyen también se comprometió a trabajar con Washington en temas de seguridad en el ártico, en medio de la creciente preocupación por la influencia de otras potencias en la región.

La controversia se intensificó después de que Trump declarara el lunes que no creía que los líderes europeos fueran a “oponerse demasiado” a su deseo de adquirir Groenlandia, señalando ante periodistas: “Tenemos que conseguirlo”. Además, Trump precisó que había mantenido “una muy buena conversación telefónica sobre Groenlandia” con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y anticipó reuniones en Davos con diferentes partes implicadas.

Donald Trump reafirma su intención de adquirir Groenlandia y sostiene que los líderes europeos no se opondrán a su propuesta

La administración estadounidense argumenta que la protección de Groenlandia responde a potenciales amenazas rusas y chinas, aunque analistas citados por el foro de Davos consideran que el papel de China en la zona es limitado, resaltando la importancia estratégica de la isla por sus recursos de tierras raras y minerales.

En respuesta a la posibilidad de represalias por parte de la UE, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien lidera la delegación estadounidense en Davos, advirtió que una acción de este tipo “sería muy poco sensata”. Se espera que los focos continúen puestos en Trump durante la semana, ya que pronunciará un discurso el miércoles y participará en otros actos el jueves en el marco del foro.