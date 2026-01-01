Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

Pedro Sánchez en Bruselas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Pedro Sánchez ha recordado este jueves el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), asegurando que ese paso ha supuesto “lo mejor que le ha pasado a España”. Ha trasmitido este mensaje as través de la red social X. Subraya el impacto de la integración europea en el desarrollo económico, político y social del país.

“Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España”, ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta oficial. La declaración coincide con la efeméride de la firma del Tratado de Adhesión, que marcó el inicio de una nueva etapa para la sociedad española.

Pedro Sánchez hace un balance del año 2025 destacando los avances económicos y sociales de su Gobierno o la “solidaridad” en la política exterior, señalando a las ayudas a Gaza.

