España

Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

La declaración coincide con la efeméride de la firma del Tratado de Adhesión

Guardar
Pedro Sánchez en Bruselas (REUTERS/Stephanie
Pedro Sánchez en Bruselas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Pedro Sánchez ha recordado este jueves el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), asegurando que ese paso ha supuesto “lo mejor que le ha pasado a España”. Ha trasmitido este mensaje as través de la red social X. Subraya el impacto de la integración europea en el desarrollo económico, político y social del país.

“Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España”, ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta oficial. La declaración coincide con la efeméride de la firma del Tratado de Adhesión, que marcó el inicio de una nueva etapa para la sociedad española.

Pedro Sánchez hace un balance del año 2025 destacando los avances económicos y sociales de su Gobierno o la “solidaridad” en la política exterior, señalando a las ayudas a Gaza.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Pedro SánchezUnión EuropeaGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Cuotas sin cambios y más margen fiscal: qué pueden esperar los autónomos de 2026

Prórrogas normativas y aplazamientos tributarios en un año que continuará siendo exigente para el trabajador por cuenta propia

Cuotas sin cambios y más

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El Ejército español ha instruido a un 10% del total de ucranianos entrenados en Europa desde 2022

El apoyo militar de España

El Tribunal Supremo retira a una madre la custodia de sus dos hijos porque tiene una pareja que la maltrata: “Es un deber legal prevenir y proteger a los menores”

Los jueces han señalado que la mujer no ha demostrado que tenga intención de romper la relación

El Tribunal Supremo retira a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El apoyo militar de España

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Cuotas sin cambios y más margen fiscal: qué pueden esperar los autónomos de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco