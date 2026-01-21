Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona una hora después de levantar la restricción

Imagen de archivo de un tren en la línea Madrid-Barcelona. (Europa Press)

Una hora después de levantar la restricción temporal de velocidad en el tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona , Adif se ve ha visto obligado a establecer, “de acuerdo a sus protocolos de seguridad”, una nueva limitación después de la denuncia de un maquinista sobre el supuesto mal estado de varios puntos de la vía, según ha avanzado El País y han confirmado a Infobae fuentes de Adif. De acuerdo con la información facilitada por la entidad pública, los trenes deberán circular a una velocidad máxima de 160 km/h para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178.

Adif ha recordado que el tramo entre Madrid y Calatayud ha sido revisado esta pasada madrugada y se dejará tan solo cuatro puntos concretos con restricciones a 230km/h que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Este martes, la compañía pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria explicó que la limitación de este tramo se produjo porque varios maquinistas comunicaron la presencia de baches en varios tramos de la línea y la restricción se activó por seguridad. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, añadió que fueron 25 quejas.

Adif defiende que son protocolos “habituales”

Esta misma noche, el servicio de Mantenimiento ha revisado la situación y, al considerar que estaba todo bien, ha levantado la limitación temporal en este tramo. Consultados por si la decisión guardó alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), Adif destacó que este tipo de limitaciones son “habituales”, ya que es un procedimiento de seguridad.

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Las decisiones, no obstante, no han estado exentas de críticas por parte de algunos partidos políticos, que en el caso del PP lo ha calificado de “una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses”, cuando Puente anunció actuaciones para mejorar el estado de las vías.

Huelga del sector y solicitud de comparecencia a Puente

Por su parte, Junts per Cataluña ha pedido la comparecencia urgente del ministro en el Congreso y en el Senado por la “crisis de los Rodalies en Cataluña” tras el accidente ocurrido esta noche en la línea 4 del tren de cercanías en Gelida en el que ha fallecido el maquinista y ha habido numerosos heridos.

Esta misma mañana, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado una huelga general en todo el sector ante la falta de personal, deterioro de infraestructuras y falta de seguridad. Puente ha relacionado el parón con el “estado anímico” de los maquinistas y ha apostado por el diálogo.