Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

La velocidad máxima autorizada en la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona entre Mejorada del Campo(Madrid) y Alhama de Aragón(Zaragoza) vuelve a situarse desde este miércoles en 230 km/h, después de que Adif la restringiese a 160 km/h el martes por la tarde ante las quejas de maquinistas. Según una información adelantada por la Cadena SER y El País, la restricción queda limitada ahora a solo cuatro tramos del trayecto.

Este martes, fuentes de Adif consultadas por la agencia EFE explicaron que la limitación de este tramo, que comprende desde el punto kilométrico 34,8 hasta el 182,9, se produjo porque varios maquinistas comunicaron la presencia de baches en varios tramos de la línea y la restricción se activó por seguridad. Asimismo, señalaron que esta misma noche el servicio de Mantenimiento revisaría la situación y, si está todo bien, se levantaría la limitación temporal.

Consultados por si la decisión guarda alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), estas fuentes destacan que este tipo de limitaciones son “habituales”, ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

Suspendida la circulación de trenes de Rodalies

Asimismo, la empresa pública encargada de gestionar la red ferroviaria española mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. El accidente ha dejado una persona fallecida, un maquinista en prácticas, y 36 heridos, entre ellos cinco en estado grave, según ha informado el servicio de emergencias catalán.

Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos.

Adif ha informado de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma. Por su parte, la compañía Renfe recomienda el uso de medios de transporte alternativos a las líneas ferroviarias afectadas.

En este sentido, la compañía asegura que los viajeros están siendo informados de la suspensión del servicio a través de personal en las estaciones, por la megafonía de trenes y estaciones, en los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, a través de las redes sociales, de la aplicación de Rodalies y en las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.

