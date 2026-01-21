Óscar Puente relaciona la huelga del Semaf con el estado anímico de los maquinistas y apuesta por el diálogo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa. (Eduardo Parra - Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vinculado este miércoles el anuncio de huelga general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) al impacto emocional que atraviesa el colectivo tras la muerte de dos maquinistas, el del descarrilamiento del domingo en Adamuz, Córdoba, y el de la pasada madrugada en Gelida, Barcelona, cuando el conductor chocó contra un muro de contención que cayó por el fuerte temporal de lluvias. Así, Puente ha asegurado que desde el ministerio intentarán encontrar una solución para que la huelga no llegue a producirse.

“Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria”, ha señalado en una entrevista con Telecinco en declaraciones recogidas por Europa Press, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a la familia del maquinista fallecido en Gelida, así como a todo el colectivo “por la situación emocional que están atravesando”.

Respecto a este último siniestro ferroviario, en el que el maquinista fallecido tenía tan solo 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular, Puente ha aclarado que el siniestro ha estado relacionado con el mal tiempo y no con el servicio ferroviario.

“Pero es verdad que se suma a una semana muy trágica y muy dolorosa y entiendo la situación anímica que están atravesando (...) Vamos a sentarnos a dialogar, a que eso (la huelga) no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas”, señaló el ministro en Telecinco, ha añadido el ministro, según informa Europa Press.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

A raíz de este último accidente, que ocurrió sobre las 21:00 del martes y ha dejado 37 personas heridas, Adif mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Además, Adif ha vuelto a reducir a lo largo de esta mañana la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, dentro del corredor Madrid-Barcelona.

Llamada telefónica del maquinista del Iryo

Por otro lado, Óscar Puente ha restado importancia al audio del maquinista del tren Iryo que descarriló en Adamuz y ha explicado que entre sus dos llamadas al centro de control de Atocha en Madrid pasaron entre tres y cuatro minutos. En esa misma entrevista con Telecinco, el ministro también ha precisado que el impacto de los vagones descarrilados con el Alvia que iba en dirección Huelva se produjo en menos de 9 segundos y no en 20, como se publicó inicialmente.

Imágenes y datos sobre el fatal choque de trenes cerca de Adamuz, Córdoba.

Así, el ministro ha indicado que se produjo una primera llamada del maquinista informando de un “enganchón” del tren, una vez que éste se detuvo. “Es lo que él cree que ha sucedido. Él no se ha bajado del tren y las cinco primeras unidades del Iryo están completamente intactas. No se han caído ni las bandejas, los viajeros ni se han enterado y el maquinista tampoco”, ha explicado. En una segunda llamada, que se produce entre tres y cuatro minutos después, Puente ha señalado que el maquinista traslada al centro de control que “no es un enganchón”, sino un descarrilamiento, y que está invadiendo la vía contigua, por lo que pide que se corte el tráfico.

“Yo entiendo que el audio genera confusión, pero lo que sí tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto, que está mucho más atrás del punto de detención del tren. Por lo tanto, cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido”, ha aclarado.

(Con información de Europa Press)