Pedro Sánchez asegura que ha habido máxima colaboración institucional “desde que se produjo la tragedia”: “El Estado ha actuado unido, coordinado y con lealtad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa desde Adamuz.

La administración del Estado, el gobierno autonómico y el ayuntamiento local se han volcado para coordinar y agilizar la ayuda tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad de Adamuz. Ese es el mensaje que ha querido trasladar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha comparecido desde la zona cero del desastre alrededor de las 14:30 del lunes. “Desde el mismo momento en el que se produjo la tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido coordinado y con lealtad”, ha subrayado el líder del Ejecutivo. En esta línea, Sánchez ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las víctimas, cuyo balance provisional es de 39 fallecidos y cientos de heridos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado el suceso de “catástrofe de dimensiones desconocidas”, y ha puesto de relieve la colaboración de los ciudadanos, quienes desde un primer momento se han desplazado a la zona afectada para ofrecer ropa, alimentos y transportes a los afectados.

Moreno ha querido agradecer la coordinación necesaria que “se necesita en una catástrofe como esta”. “Se necesitan medios y se necesita lealtad”, ha secundado el dirigente andaluz, quien ha indicado que se ha trabajado en todos los niveles institucionales. “Lo hemos hecho con un solo objetivo, auxiliar a los accidentados”, ha dicho Moreno, quien ha informado que actualmente hay 48 hospitalizados, si bien se espera que la cifra sea más alta. Por último, ha pedido un ejercicio de responsabilidad y ha lamentado que “nunca tengamos que pasar por una circunstancia como esta“.

Declaración de Pedro Sánchez desde Adamuz "Toda tragedia exige unidad en el dolor y unidad en la respuesta"

Según el testimonio oficial, alrededor de las 19:45 de este domingo, el tren de la compañía italiana Iryo invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, provocando que este segundo, de Alvia, se saliese de la vía tras realizar una frenada de emergencia.

A las 21:15 el ministro de Transportes informaba a través de la red social X de su llegada al puente de mando avanzado de 24 horas de Adif, desde donde mantuvo una conversación telefónica con el dirigente andaluz.

Alrededor de las 23:30 el Ministerio de Defensa informó sobre el envío de medio centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplazados desde el puesto BIEM II de Morón de la frontera (Sevilla) para ayudar en las tareas de rescate, ofreciendo principalmente material sanitario y generadores eléctricos, según han confirmado a Infobae fuentes de la cartera que preside Margarita Robles. Mientras tanto, territorios como la Comunidad de Madrid han ofrecido a la Junta recursos adicionales, entre ellos hospitales y equipos del SUMA.

Iryo asegura que el tren era nuevo y estaba al corriente de las revisiones

Minutos antes de Sánchez ha comparecido ante los medios el presidente de la compañía italiana Iryo, Carlos Bertomeu, quien ha asegurado que la compañía va a colaborar con la investigación. “Nos hemos puesto a disposición de las autoridades para la investigación”, ha dicho frente a los medios de comunicación. “Esto tiene que servir para que este episodio no ocurra nunca más”, ha añadido.

El empresario ha corroborado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien calificó de “extraño” el accidente y ha descartado, a la espera de los resultados que arroje en los próximos días la comisión de investigación, que haya sido por un problema del estado de los trenes. “El accidente no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta. No ha ocurrido en una velocidad punta, sino a una velocidad moderada. El tren no lleva más de tres años, ultimísima tecnológica y ha cumplido todas las revisiones. La última muy recientemente. Un descarrilamiento es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la investigación para detectar la causa y que no vuelva a pasar”, ha afirmado