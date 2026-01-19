España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 19 al 22 de enero: la lista completa de los famosos que visitarán a Pablo Motos

El espacio estrella de Antena 3 apuesta para esta próxima semana por una combinación de cine, música y redes sociales

11/09/2018 Pablo Motos, en el
plat� de 'El hormiguero'

La llegada del 2026 le ha venido bien a El Hormiguero, pues tras las merecidas vacaciones de Navidad el espacio presentado por Pablo Motos está sorprendiendo con unas semanas cargadas de rostros conocidos de lo más frescos. Y para esta tercera semana de enero no iba a ser menos.

Para estos cuatro días, el programa de Antena 3 reunirá a actores, cantantes y creadores de contenido que atraviesan un momento especialmente relevante en sus respectivas carreras. Estrenos cinematográficos, giras musicales y fenómenos digitales se darán cita en el plató, consolidando la apuesta del programa por perfiles capaces de generar conversación más allá de la pantalla.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El objetivo es el de siempre, seguid siendo líder de audiencias, mejorar la cifra y hacer que los espectadores no se cansen y cambien de canal. Y de momento lo están logrando. El acces prime time sigue siendo para Motos y sus rivales, especialmente David Broncano y La Resistencia, se mantienen alejados de arrebatarle el codiciado primer puesto.

Lunes, 18 de enero: Óscar Casas y Ana Mena

Óscar Casas y Ana Mena,
en la presentación de la película en la que se enamoraron, 'Ídolos'.

La semana arrancará con la visita conjunta de Óscar Casas y Ana Mena, que acudirán al programa para presentar Ídolos, la película que ambos protagonizan y que llegará a las salas de cine el próximo 23 de enero.

La cinta se desarrolla en el exigente entorno del Mundial de Motociclismo y sigue la historia de un joven piloto impulsivo y con un carácter difícil, al que ningún equipo parece dispuesto a contratar. Su última oportunidad llegará ligada a una condición inesperada: aceptar que su padre, con quien mantiene una relación rota desde hace años, sea su entrenador.

No solo será una visita que gustará a los seguidores del actor y la cantante, también a aquellos que quieran saber más de su relación amorosa, pues desde hace varios meses son una de las parejas del momento.

Martes, 19 de enero: Antonio Orozco

Antonio Orozco.
Antonio Orozco. (Europa Press)

El martes será el turno de Antonio Orozco, uno de los artistas más consolidados del panorama musical español. El cantante hablará de la gira que le llevará por distintas ciudades europeas y de su próximo tour nacional, además de presentar su libro Inevitablemente yo.

En esta obra, Orozco se abre en canal y repasa su trayectoria personal y profesional en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con el 25º aniversario de su debut en la música.

Miércoles, 20 de enero: Paco León y Carmen Machi

Paco León y Carmen Machi.
Paco León y Carmen Machi. (7YACCIÓN)

El miércoles estará marcado por la nostalgia televisiva con la visita de Paco León y Carmen Machi. Los actores presentarán Aída y Vuelta, la esperada película que recupera el universo de la mítica serie Aída.

El filme, que se estrena el 30 de enero, muestra el rodaje de un capítulo especial a lo largo de cinco intensos días, reencontrando a algunos de los personajes más queridos por el público.

Jueves, 21 de enero: ElXokas

Xokas.
Xokas. (Antena3.com)

Para cerrar la semana, El Hormiguero apostará por el mundo digital con la visita de Joaquín Domínguez Portela, conocido como ElXokas.

El influencer gallego, que acumula cerca de diez millones de seguidores, hablará de su trayectoria en redes, donde combina directos de videojuegos, viajes y retos que le han convertido en uno de los creadores de contenido más influyentes del país.

