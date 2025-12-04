España

Óscar Casas y su romántica declaración de amor por Ana Mena: “Tengo el corazón robadísimo”

El protagonista de ‘Me has robado el corazón’ confesó a la prensa las similitudes de su personaje y su vida

Óscar Casas declara su amor
Óscar Casas declara su amor por Ana Mena: "Tengo el corazón robadísimo". (EUROPA PRESS).

Óscar Casas es uno de los chicos de moda del mundo del espectáculo. El actor y hermano de Mario Casas ha presentado su nueva película Me has robado el corazón, que protagoniza junto a Ana Jara. El proyecto, que llega a los cines españoles este viernes, 5 de diciembre, promete ser una de las comedias románticas de la temporada.

El filme, dirigido por Chus Gutiérrez y con un reparto que incluye a Arturo Valls, Antonio Pagudo, Mario Marzo y Lucía Veiga, se estrena con la intención de colocarse entre una de las películas más destacadas de la temporada.

El actor catalán se mostró especialmente ilusionado con este proyecto, que mezcla humor, emoción y un toque de aventura. Durante la exclusiva fiesta en el Cupra City Garaje de Madrid, Casas compartió con Europa Press cómo su familia estaba viviendo el estreno casi en tiempo real.

“Está ahora mi familia justo viéndola en el cine y con ganas de saber lo que opinan y con ganas de que el público la vea. Para mi es una película que... Lo que pretende es hacerte sonreír y anhelar la vida y querer disfrutar más y salir más enamorado de la vida. Y es lo que me pasa a mí volviendo a ver la película, de querer encontrar un camino del que volar y ser feliz”, reconocía visiblemente emocionado.

El joven actor ha pasado la prueba definitiva protagonizando la ópera prima de su hermano, Mario Casas, como director

Entre los asistentes del lugar, llamó especialmente la atención la presencia de Ana Mena, pareja del actor. Aunque evitó posar en el photocall para no desviar la atención del estreno, la cantante compartió momentos de cercanía y bromas con los padres de Óscar Casas y con sus hermanos Sheila, Christian y Daniel, dejando claro que su relación está más que integrada en el entorno familiar del intérprete.

El romance entre ambos se encuentra en su mejor etapa desde que fueron fotografiados juntos por primera vez hace un año. Su historia comenzó en el verano de 2024, durante el rodaje del filme Ídolos, donde surgió un flechazo inmediato. Desde entonces, han optado por llevar su relación con discreción, aunque cada vez son más las ocasiones en las que aparecen juntos en público.

Una de las más comentadas tuvo lugar en los premios Glamour Women of the Year 2025, cuando Casas, al recibir el galardón como Hombre del Año, le dedicó unas palabras que dieron la vuelta a las redes: “También se lo dedico a esta chica tan guapa. Te quiero”, declaró mientras le tomaba la mano.

Óscar Casas y Ana Mena
Óscar Casas y Ana Mena pillados en la calle en exclusiva en el programa 'Fiesta' (MEDIASET).

Confesiones y un amor “robadísimo”

Durante la presentación, el actor habló también de las similitudes —y diferencias— con Erik, el personaje que interpreta en la película. Con humor, señaló que no se identifica con algunas de las conductas del protagonista: “Hay muchas cosas de su personaje, Erik, que no comparte -ya que miente a su chica, atraca un banco...-”, aunque sí admitió que ambos comparten ciertos impulsos románticos.

Entre risas, habló del tatuaje que luce su personaje y dejó caer que él también tiene uno vinculado a una historia personal: “Yo no me borro, yo no reniego de mi pasado”, comentó, sin desvelar quién inspiró ese tatuaje ni en qué parte del cuerpo se encuentra.

Lo que sí quiso dejar claro es el momento sentimental que atraviesa. Sin referirse directamente a Ana Mena, terminó reconociendo lo evidente: su corazón está “bien robado” por la artista malagueña. “Robadísimo”, añadió con una sonrisa, confirmando la química que viven fuera de la pantalla.

Ana Mena durante el photocall
Ana Mena durante el photocall previo a la cena de nominados de Los40 Music Awards 2024, a 8 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). (KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS).

