El actor Can Yaman cuenta en ‘El Hormiguero’ el grave problema de salud que sufrió durante un rodaje: “Me quedé ciego”

El actor turco ha visitado el espacio presentado por Pablo Motos para promocionar su primera serie en España, ‘El turco’

Can Yaman en 'El Hormiguero'
Can Yaman en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El actor Can Yaman, uno de los intérpretes más reconocidos de su país a nivel internacional, ha visitado este jueves 15 de enero el programa El Hormiguero. El protagonista de Violeta como el mar se encuentra estos días en España con motivo de la promoción de su nuevo proyecto, El turco, una producción con la que continúa consolidando su proyección fuera de Turquía.

La presencia del intérprete turco en el espacio presentado por Pablo Motos ha generado una notable expectación mediática, especialmente después de que su nombre apareciera vinculado recientemente a una operación policial llevada a cabo en varios locales de ocio nocturno y discotecas de Estambul contra el consumo de sustancias ilícitas. No obstante, durante su entrevista en el programa de Antena 3, el actor evitó hacer cualquier referencia a lo ocurrido en su país de origen, centrando su intervención en su trayectoria profesional y en aspectos personales hasta ahora poco conocidos por el gran público.

Can Yaman junto a Pablo
Can Yaman junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Can Yaman sorprendió a la audiencia al revelar que sufrió un grave problema de salud durante el rodaje de una de las series más importantes de su carrera, Pájaro soñador, la ficción que lo catapultó al estrellato internacional. Según explicó, aquella situación fue tan delicada que obligó a los guionistas a integrar ese contratiempo real en la trama de la serie para evitar detener las grabaciones mientras el actor se recuperaba.

“Fue durante dos episodios”

Pájaro soñador no solo convirtió a Can Yaman en uno de los actores turcos más queridos por el público internacional, sino que también lo consolidó como uno de los galanes más cotizados del momento. Gracias al éxito de esta producción, el intérprete alcanzó una popularidad que hoy le permite ser reconocido en numerosos países. En la ficción, daba vida a Can Divit, un fotógrafo que, tras viajar por diferentes partes del mundo, regresaba a su ciudad natal para ayudar en el negocio familiar. Un personaje carismático que conectó rápidamente con los espectadores.

Can Yaman en 'El Hormiguero'
Can Yaman en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso profundizar en aquel episodio vivido por el actor durante el rodaje y le preguntó directamente: “Durante un tiempo haciendo esta serie perdiste la vista, ¿no?”. Fue entonces cuando Can Yaman ofreció uno de los testimonios más impactantes de la noche: “Mis fans reales se acordarán que hubo en periodo en el que yo tenía gafas de sol puestas. Estaba ciego. No veía nada. Era un sufrimiento total para mí. Fue durante dos episodios. No veía nada. Insertamos ese problema real en el personaje. Funcionó. Luego cuando vi los capítulos me echaba a reír porque vi que tenía un buen rendimiento y no me lo esperaba para nada. Me asombré de mi actuación”, confesó el actor ante la atenta mirada del público.

“Mi sueño era hablar español”

Más allá de su trayectoria interpretativa, otro de los aspectos que llamó la atención durante su visita fue su dominio del español. Can Yaman se expresó con una soltura que sorprendió incluso al propio presentador, hasta el punto de que Pablo Motos quiso saber cómo había aprendido el idioma. “Cuando rodé Sandokán en Italia decidí venir a España, vivir aquí y trabajar. Rodando llamé a mi representante y le dije que quería venir y aprender. He aprendido en un año durante cuatro horas al día. Venía una profesora y trabajábamos. Y ya estoy rodando en español. Estoy muy feliz porque era mi sueño”, explicó el actor sobre su aprendizaje.

