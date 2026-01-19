El Hospital Reina Sofía de Córdoba pide a la ciudadanía que acuda a donar sangre “de forma escalonada” tras la tragedia ferroviaria de Adamuz

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha anunciado que las necesidades actuales de sangre están cubiertas y pide acudir a donar "de manera escalonada" (REUTERS/Alex Gallegos)

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha pedido a la ciudadanía que acuda a donar sangre “de forma escalonada” tras el accidente de tren ocurrido a la altura de Adamuz. Según el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, "gracias a la respuesta inmediata de la ciudadanía y a la coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas“.

Para garantizar el suministro sostenido de sangre, las autoridades sanitarias recomiendan presentarse a donar de forma escalonada a lo largo de la semana, “especialmente a partir del lunes”, y preferentemente en los puntos habilitados en la provincia de Córdoba.

El Hospital también ha informado de la activación del plan de catástrofes externas para coordinar “todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas”. No obstante, el centro mantendrá hoy su actividad habitual tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas, por lo que “las personas con cita pueden acudir con normalidad”.

Fuentes de la investigación a EFE han elevado el número de víctimas mortales a 39. Por su parte, la EMA ha asistido a 122 pacientes. “A esta hora permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores”. Entre los hospitalizados graves hay 11 heridos adultos y un menor en UCI. 74 afectados han sido ya dados de alta.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, ofrece el número 900 001 402. Además, Renfe y Adif han levantado espacios en las estaciones de tren de Córdoba, Málaga, Huelva, Sevilla y Madrid para atender a los familiares.

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido esta madrugada ante los medios para comunicar el despliegue de un puesto de mando avanzado en el edificio técnico de Adif, al que se ha sumado la Cruz Roja y el grupo de intervención Psicológica. Además, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha movilizado el grupo de respuesta de emergencias.

Sanz ha aprovechado para agradecer al pueblo de Adamuz su solidaridad y su cariño. “Incluso por la carretera nos han parado vecinos para darnos mantas, para darnos todo tipo de ayuda”, ha asegurado. La Cruz Roja ha desplegado también un punto de atención a los damnificados del accidente en la caseta municipal del pueblo cordobés.

Donar sangre salva hasta 3 vidas

Cada día, 75 personas salvan su vida en España gracias a las transfusiones de sangre, según datos de la Junta de Andalucía. Las personas que han sufrido accidentes graves, pacientes sometidos a cirugías complejas, mujeres con complicaciones durante el parto, niños con enfermedades hematológicas o personas con cáncer que requieren transfusiones como parte de su tratamiento comparten una misma necesidad: todas dependen de la sangre donada por otras personas.

La sangre se renueva de manera constante en el organismo y suele recuperarse con facilidad tras pequeñas pérdidas, como las provocadas por una herida leve. Sin embargo, existen numerosas situaciones como las mencionadas en las que la pérdida de sangre es considerable y se vuelve indispensable una transfusión para salvar vidas. Esa sangre solo puede provenir de alguien que haya decidido darla de manera solidaria.

Donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y cuidadosamente controlado. Antes de cada donación se realiza una evaluación médica para garantizar tanto la salud del donante como la seguridad del receptor. En general, se requiere ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud, aunque existen otros criterios específicos.

El cuerpo humano contiene alrededor de cinco litros de sangre, que el corazón distribuye por todo el organismo. En la mayoría de los casos, quien dona recupera el volumen de líquidos perdidos en menos de 24 horas.