Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

Una ambulancia se desplaza a la zona cero del accidente, en Adamuz, a 19 de enero de 2026. (REUTERS/Ana Beltran)

Desde la administración del Estado, hasta las autonomías y las administraciones locales han mostrado su “máxima colaboración” para agilizar la ayuda tras el descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad que ha dejado un balance provisional de 39 muertos y cientos de heridos. Algunos de los familiares de las víctimas esperan algún tipo de novedad sobre el accidente en la localidad andaluza de Adamuz, la más próxima a los hechos que acontecieron en la tarde de este domingo.

Allí ha ofrecido declaraciones a RTVE el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien ha explicado cómo se ha vivido los primeros momentos de la tragedia desde este pequeño pueblo, de tan solo 4.000 habitantes.

Moreno se desplazó a la zona cero desde que sonaron las primeras alarmas. “Me llamaron desde el 112 avisando de un accidente, que no sabían la magnitud pero que creían que era bastante grande”, ha relatado el edil, quien ha afirmado que tuvo que movilizar los medios a su disposición, tanto efectivos de la Policía local como de Protección Civil. El alcalde añade que él mismo se desplazó con su coche: “Empezamos a ayudar y a rescatar”, ha asegurado.

Movilización ciudadana desde el primer minuto

El alcalde ha comentado que la localidad ha sentido la tragedia con “grandísima consternación”, pero ha querido poner en valor la movilización de muchos vecinos, que acudieron “desde el primer minuto” para ofrecer alimentos, mantas y transportes. “Me han dicho que ha habido vecinos que han transportado personas hasta Huelva”, ha añadido.

Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz.

Desde el hogar del Jubilado de Adamuz, los efectivos de Protección Civil continúan ofreciendo atención psicológica a los familiares de los afectados, que han acudido desde varios puntos del país.

El accidente ocurrió antes de las ocho de la tarde. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde del domingo hacía Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Trasnportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha calificado de “raro y difícil de explicar”.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, cuenta con el número 900 001 402.