Receta de chimichurri, la salsa argentina para multiplicar el sabor de cualquier pieza de carne

Preparar una deliciosa salsa chimichurri es la forma más sencilla para conquistar a tus invitados en asados y barbacoas

Mayormente el chimichurri es usado
Mayormente el chimichurri es usado cuando se come carne (Foto: ALAMY)

Un clásico de la cocina argentina que potencia el sabor de cualquier carne. Eso es el chimichurri, una salsa llena de aromas y sabores y que no puede ser más fácil de preparar. Originaria de Argentina, esta salsa ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente internacional, ideal para carnes a la brasa y omnipresente en asados y barbacoas entre amigos.

Acompaña a la perfección a cortes de vacuno, de cerdo, de pollo y, en ocasiones, incluso pescados a la parrilla. En esencia, esta salsa es una mezcla de hierbas secas y frescas, aliñadas con aceite y un toque de vinagre; esta versatilidad permite que, tradicionalmente, cada casa tenga su receta de chimichurri particular, con sus cantidades y sus toques.

Para preparar esta salsa, no usaremos batidora ni procesador, para evitar que quede pastosa. Será suficiente con picar cada ingrediente muy finamente, consiguiendo una mezcla heterogénea pero fina. El reposo es fundamental para que los sabores se integren y el chimichurri alcance su punto óptimo, por lo que lo guardaremos en la nevera hasta el momento de utilizarlo.

Receta de chimichurri

Para preparar chimichurri, hemos de mezclar finamente perejil, ajo, orégano seco, ají molido, vinagre de vino tinto, aceite de oliva suave, sal gruesa y pimienta negra. El resultado es una salsa de textura suelta y llena de sabor, con el verde dominante del perejil y un ligero toque picante que puedes ajustar al gusto. El reposo previo al consumo es esencial para que los sabores se integren y la salsa alcance su plenitud aromática.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Reposo mínimo recomendado: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 manojo grande de perejil fresco
  • 5 dientes de ajo
  • 2 g de orégano seco
  • 1 g de ají molido (o mezcla de pimentón picante y cayena)
  • Sal gruesa
  • 100 ml de vinagre de vino tinto
  • 200 ml de aceite de oliva suave
  • Pimienta negra al gusto

Cómo hacer chimichurri, paso a paso

  1. Lava y seca cuidadosamente el perejil fresco. Utiliza solo las hojas.
  2. Pica muy finamente el perejil y los dientes de ajo. Usa cuchillo y evita el procesador, así el chimichurri conservará textura.
  3. Coloca el perejil, el ajo, el orégano seco y el ají molido en un bol.
  4. Añade una pizca de sal gruesa.
  5. Incorpora el vinagre de vino tinto y mezcla bien para que el orégano y el ají comiencen a hidratarse.
  6. Vierte el aceite de oliva en hilo mientras mezclas suavemente.
  7. Agrega pimienta negra al gusto y ajusta la sal si es necesario.
  8. Deja reposar al menos 30 minutos antes de servir. Si es posible, prepara el chimichurri unas horas antes o la víspera.
  9. Para un sabor más uniforme, remueve la mezcla antes de usar y guárdala bien tapada en la nevera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones, suficiente para acompañar un asado de 6 a 8 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 120 kcal por porción
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 1 g
  • Proteínas: 0,5 g
  • Fibra: 0,5 g
  • Sodio: 280 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chimichurri puede conservarse hasta siete días en la nevera en un recipiente hermético. Con el paso de los días, sus sabores se intensifican. Siempre utiliza cubiertos limpios para extraer la salsa y evitar contaminación.

