Rocío Flores mantiene la duda de la demanda a Rocío Carrasco y se enfrenta a Terelu Campos: “¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?"

Rocío Flores ha vuelto al plató de ¡De Viernes! para seguir hablando sobre el proceso judicial que protagoniza a raíz del documental sobre su madre, Rocío Carrasco. La hija de Antonio David Flores ha abordado su situación ante los tribunales, resaltando que la causa por una presunta revelación de secretos sigue abierta y que, aunque ya existe una condena en primera instancia, queda un largo recorrido judicial.
Según ha compartido la propia Rocío Flores durante la emisión del programa del 16 de enero, el camino por recorrer en esta demanda no será breve, ya que aún restan varias fases procesales. La joven continúa cargando contra su madre y asegura que su vida ha dado un giro importante desde el inicio de este procedimiento.
Señala lo contado por su madre como el supuesto origen de sus problemas: “Me causó mucha incertidumbre en la etapa del documental y confío en la justicia. Dije que la manera de protegerme era no haciéndolo. Según lo que he visto es que era necesario contar el episodio para que entendiesen. Dijo que contó lo imprescindible y no. Cuando la vi aparecer con el Ave Fénix tatuado estaba segura que iba a hablar mal de mí”.
El reencuentro de Rocío Flores con su madre
El 27 de noviembre, la Justicia dictó una condena para los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que han sido sentenciados a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 200.000 euros a favor de Rocío Flores por la presunta revelación de secretos relativos a hechos de cuando aún era menor.
Este juicio ha supuesto, además, el primer reencuentro presencial entre madre e hija en años. Rocío Flores ha reconocido durante la entrevista que el impacto emocional de ese momento fue considerable: “Yo iba que no podía articular palabra. Veía una situación entre ellos de colegueo que me quedé desconcertada. Si ya es duro tener que ir a lo que iba, encontrarte con tu madre y verla así... Para mí no fue normal”. Lo que asegura que más la perturbó fue la completa indiferencia que percibió.
La posible demanda a Rocío Carrasco
El equipo del programa ha seguido insistiendo para descubrir si demandará también a su madre. Ha explicado que, ahora, casi cinco años después de los acontecimientos, es cuando está comenzando a revisar los episodios y a evaluarlos en profundidad con su equipo jurídico: “Después de todo esto, han pasado una serie de cosas que me hacen sentarme a pensar las opciones que tengo. Haré lo que me aconsejen los abogados y lo que tenga que hacer. No, no lo he descartado”.
Según ha manifestado en ¡De Viernes!, la posibilidad de emprender nuevas acciones legales sigue abierta y, en su opinión, los hechos son de tal gravedad que deben tratarse exclusivamente en sede judicial: “Considero que lo que ha pasado es tan grave que no lo tengo que hablar aquí, sino en un juzgado”, ha precisado.
El cara a cara con Terelu Campos
Rocío Flores ha aprovechado para tener un cara a cara con Terelu Campos. El desencuentro se ha desencadenado por unas declaraciones previas de Terelu sobre el documental, respecto a las cuales Rocío Flores sostiene tener pruebas que demostrarían que la colaboradora era conocedora, desde hacía años, de que Rocío Carrasco acabaría haciendo pública su versión. “Le dijiste a Emma García que te llamó y que te dijo: ‘ya está hecho’”.
El debate en plató se ha endurecido cuando Rocío Flores ha recordado la entrevista de Carlo Costanzia: “El otro día para tu consuegro tenías que tener el Código Penal y la Constitución en la mano, y ahora que te digo que la justicia se ha pronunciado y que mi madre no tiene razón, ¿en qué quedamos? ¿Para tu consuegro sí y para mi padre no? Qué injusto, ¿no?”.
La respuesta de Terelu Campos ha sido clara: “¿Me has escuchado alguna vez palabras constitutivas de delito hacia tu padre?”, ha expuesto para defender su actuación. A este argumento, Rocío Flores ha replicado: “Encima te tengo que agradecer públicamente que nunca le hayas llamado nada, porque si lo hubieras hecho estarías metida en la querella”.