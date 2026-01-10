España

Rocío Flores narra el frío reencuentro con Rocío Carrasco y se plantea denunciarla: “Demandar a una madre es muy duro, ya pasé por eso”

Flores ha asegurado en ‘¡De Viernes!’ que lo que se reveló de cuando todavía era menor es “lo peor” que le ha pasado en la vida y que su madre no le devolvió el saludo al volver a verla

Rocío Flores, en '¡De Viernes!'
Rocío Flores, en '¡De Viernes!'

Tras conocerse su primera victoria judicial con los productores de la docuserie de Rocío Carrasco y reencontrarse con ella, Rocío Flores ha acudido a ¡De Viernes! para hablar sobre el tema. Su narración se ha remontado a su participación en Supervivientes. El regreso de Flores a España tras su participación en el concurso no supuso el alivio esperado para la hija de Rocío Carrasco.

Aunque había mantenido la atención en la supervivencia y el reto personal durante su estancia en Honduras, a su vuelta se encontró con un escenario mediático y judicial que ha intensificado una situación familiar marcada por la incomunicación y el dolor. La joven descubrió que durante su ausencia se habían hecho públicas informaciones delicadas de su pasado, cuando era menor edad, lo que ella considera una traición a su intimidad.

Flores ha explicado que no tuvo conocimiento previo de la emisión de la docuserie protagonizada por su madre, Rocío Carrasco: “Me entero por la tele, como todo el mundo. No me imaginaba lo que iba a pasar”. Aún así, su denuncia no iba para su madre: “Demandar a una madre es muy duro. Yo ya pasé por ese proceso, que me costó mucho psicológicamente y, a día de hoy, sigo arrastrando esas consecuencias”. Una demanda que se plantea: “Después de todo esto han pasado una serie de cosas, que no voy a contar, que me hacen tener que sentarme valorar qué decisión debo de tomar”.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

A su regreso de Honduras, Rocío Flores ha explicado que la dureza de la nueva situación le llevó a requerir la asistencia de su abogada para entender el contexto en el que se encontraba: “Miedo como tal no tuve, tuvo que venir mi abogada y explicarme la situación… De venir de sentirte orgullosa, de cómo has crecido a nivel personal a de la nada estar en el subsuelo, hundida”.

Rocío Flores, expuesta

Los episodios acontecidos en julio de 2012, narrados por Rocío Carrasco en televisión, fueron traumáticos para Flores: “Para mí es lo peor que me ha pasado en la vida. Y además creo que era una cosa tan privada, tan íntima… No sabría decirte la magnitud y si le sumas que es tu madre, imagínate. Era como si te apuñalaran por dos a la vez”.

Asimismo, Flores ha criticado abiertamente la decisión de su madre de dar a conocer estos hechos: “Si hubiese querido protegerme no lo hubiese hecho, la manera de protegerme era no haciéndolo. Pero lo hizo y le dio exactamente igual”. Por el momento, se ha mostrado decidida a no responder de forma detallada en televisión, apostando porque la situación siga su curso ante la justicia: “No me siento preparada y considero que es una cosa que se debe llevar su cauce por vía judicial”.

Rocío Flores, en '¡De Viernes!'
Rocío Flores, en '¡De Viernes!'

El reencuentro de Rocío Carrasco y su hija

El contacto más reciente entre madre e hija se ha producido en el ámbito judicial: “La primera vez que la vi la saludé, ella no me devolvió el saludo”. La frialdad de la situación solo ha hecho más palpable el distanciamiento: “Me sentí como si fuese una desconocida. Se me removía absolutamente todo, porque al final no es nada fácil llevar tantos años sin verte y encontrarte en un juzgado. Creo que es una situación en la que nadie quisiera encontrarse con su madre”. La experiencia le dejó abatida: “Salí destruida, no quiero ser brusca pero no entendía nada de ese día, era surrealista la situación. Siento un vacío increíble”.

Los apoyos de Rocío Flores

Pese a las turbulencias emocionales, Rocío Flores ha destacado el papel de su hermano a la hora de mantener la estabilidad personal: “Mi hermano es una persona fundamental en mi vida, tiene una inteligencia emocional y una gestión que yo no tenía… Me dijo que sabía bien quién era yo, y que no tenía que estar sufriendo”. También recalca el ejemplo que es para ella su padre: “Ahí sigue el tío luchando, me asombra y me siento orgullosa. He aprendido la resiliencia que tengo, he sobrevivido a eso, a lo mejor otra persona no podía decirlo”.

Rocío Flores se sienta en
Rocío Flores se sienta en '¡De Viernes!' para hablar de su dinamitada relación familiar

Tras una primera victoria judicial a la espera de que la sentencia sea firme, Rocío mantiene la certeza de que las heridas emocionales permanecen abiertas: “Con la mano en el corazón, que no estoy recuperada lo sé a ciencia cierta, que no he sanado lo sé, pero que me vaya a recuperar de todo lo dudo mucho”. “Lo que sí sé, y tengo súper claro, que si algún día tengo hijos es que jamás le haré a mis hijos lo que me han hecho a mí. Lo importante realmente es cómo criar a tus hijos, la felicidad y educación que les des, los valores, y nunca les haría pasar por lo que he pasado yo”, ha sentenciado.

