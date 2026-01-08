Rocío Flores hablará de la demanda contra los productores de ‘Sálvame’ y del reencuentro con su madre Rocío Carrasco en ‘¡De Viernes!’

Rocío Flores regresa a la televisión con una entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

¡De Viernes! ya ha anunciado a los invitados de su próxima emisión, el próximo viernes 9 de enero. El programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta contará con la participación de tres figuras mediáticas. La nueva entrega del espacio incluirá, como plato fuerte, la primera aparición televisiva de Rocío Flores tras la sentencia favorable obtenida en su demanda por un delito de revelación de secretos contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, exproductores de Sálvame.

Por otro lado, Ana Obregón también volverá a Telecinco, acostumbrada al plató de Y ahora Sonsoles en Antena 3, para dar su versión sobre diversas controversias recientes. A su vez, Raquel Mosquera pondrá fin al hermetismo en torno a la situación judicial de su marido.

Rocío Flores ha optado por el silencio mediático durante años debido a la exposición pública derivada del documental Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva. En la entrevista, Flores desvelará el proceso judicial y el sufrimiento emocional padecido a raíz de la difusión de datos íntimos sin su consentimiento, una situación que, según se ha reconocido en sede judicial, supuso una vulneración severa de su derecho a la intimidad.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Además, durante su intervención, Flores compartirá los efectos psicológicos que le ha provocado la exposición y abordará, por primera vez, los detalles del encuentro producido el pasado verano con su madre, Rocío Carrasco, en el marco de la vista judicial. La producción plantea varias incógnitas en torno a ese reencuentro, como el contenido real de la conversación mantenida entre madre e hija, la motivación que llevó a Carrasco a testificar contra su propia hija y las consecuencias familiares de dicho proceso.

Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’

Otro de los platos fuertes será la intervención de Ana Obregón para contestar a las críticas derivadas de la reciente portada en la que aparece junto a su nieta. El debate social y mediático generado en torno a esta imagen, sumado a los comentarios sobre la exposición mediática de la menor, ha llevado a la actriz y presentadora a dar su versión sobre los hechos.

El programa también incluirá preguntas sobre la relación de Ana Obregón con Jeffrey Epstein, tras la publicación de un artículo en The New York Times que retoma informaciones acerca de los vínculos que ambos mantuvieron en los años 80. Obregón aclarará el alcance real de esa relación y responderá tanto al revuelo suscitado en medios estadounidenses como a la atención levantada en el panorama nacional.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/REUTERS)

Igualmente, la presentadora abordará el estado actual de Paloma Lago, su excuñada, después de que la denuncia por presunta agresión sexual presentada contra un exconsejero de la Xunta de Galicia haya sido archivada.

El marido de Raquel Mosquera, en prisión

La programación prevista se completa con la intervención de Raquel Mosquera, quien comparecerá para explicar en detalle los motivos que han llevado a su marido a ingresar en prisión. Tras varios meses marcados por el hermetismo y la especulación, Mosquera aportará su versión de los acontecimientos y revelará cómo está atravesando una de las etapas más difíciles de su trayectoria personal.