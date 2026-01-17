España

María Jesús, podóloga: “Si quieres evitar dolores en tus pies, haz estos cuatro ejercicios”

La especialista recomienda estiramientos para hacer en casa sin necesidad de materiales

Una podóloga habla sobre ejercicios
Una podóloga habla sobre ejercicios para el dolor de pies. (Canva)

Dolores en los pies, tensiones y sobrecargas al final del día pueden tener una solución sencilla y al alcance de todos. María Jesús, podóloga, recomienda una rutina fácil de estiramientos que, según su experiencia clínica, ayuda a prevenir molestias frecuentes y mejora el bienestar general en pocos minutos.

Cuando los músculos gemelos e isóleo no reciben suficiente atención, las consecuencias recaen directamente sobre la salud podal. El exceso de tensión en estas zonas puede provocar molestias persistentes en los pies, dificultando las actividades cotidianas y el descanso nocturno.

Para evitar estos problemas, la profesional propone cuatro ejercicios específicos que, realizados a diario, resultan eficaces y rápidos La especialista explica que la rutina completa no lleva más de cinco minutos y puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Primer ejercicio: después de una jornada intensa

El primer ejercicio comienza con una posición sencilla. Hay que colocarse de pie, mirando hacia una pared y apoyando las manos sobre ella. Una pierna se adelanta y la otra se lleva hacia atrás, procurando que el talón de esta última permanezca siempre en contacto con el suelo.

Este movimiento permite estirar el gemelo y el tendón de Aquiles de manera suave. Mantener el talón bien apoyado es fundamental para obtener el beneficio completo del estiramiento, ya que así se trabaja la elongación del músculo y se protege la articulación del tobillo.

La rutina para los dolores
La rutina para los dolores de pies. (Freepik)

La podóloga recomienda mantener la postura durante unos segundos y alternar las piernas, lo que contribuye a una sensación de alivio casi inmediata, especialmente si se realiza después de estar mucho tiempo de pie o tras una jornada intensa.

Segundo ejercicio: perfecto para hacer antes de dormir

Para el segundo ejercicio, la mecánica es parecida, pero con una variante clave. En esta ocasión, hay que apoyar la punta del pie en la pared, manteniendo el talón en el suelo. El cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante, facilitando una extensión más intensa del gemelo y la fascia plantar.

Esta variante resulta especialmente útil si los pies suelen sentirse cargados o fatigados al final del día. El estiramiento desde esta posición permite trabajar zonas profundas que a menudo no se movilizan en la caminata o en el calzado habitual. Según la especialista, este gesto simple puede aliviar tensiones acumuladas y preparar los pies para el descanso nocturno, ayudando a prevenir la rigidez matutina.

Tercer ejercicio: favorece a la circulación

El tercer ejercicio se realiza tumbado boca arriba, en una posición cómoda cerca de una pared. Los pies se apoyan en la superficie vertical, formando un ángulo de 90 grados con las piernas. Desde ahí, se flexiona el tobillo llevando la punta del pie hacia uno mismo.

La atención y los ejercicios dirigidos a los pies contribuyen a mejorar el equilibrio, reducir el riesgo de caídas y proteger articulaciones claves como rodillas, caderas y columna vertebral.

Esta acción moviliza tanto el gemelo como el isóleo, favoreciendo la circulación y relajando los músculos de las piernas. Es ideal para practicar antes de dormir, ya que contribuye a descargar la tensión acumulada durante el día. La podóloga indica que este estiramiento, sencillo y sin necesidad de material extra, facilita la recuperación muscular.

Cuarto ejercicio: el truco del escalón

Por último, el cuarto ejercicio requiere un escalón o una superficie elevada. Se coloca la mitad del pie sobre el borde, de manera que los talones queden en el aire. Desde esa posición, primero se sube ligeramente de puntillas y después se deja caer el peso del cuerpo hacia abajo, permitiendo que los talones bajen por debajo del nivel del escalón.

Mejora los dolores de pies.
Mejora los dolores de pies. (Freepik)

Este movimiento estira profundamente el complejo muscular de la pantorrilla y estimula el tendón de Aquiles. Resulta eficaz para quienes padecen rigidez en la planta del pie o molestias al caminar tras largos periodos de inactividad. Realizar este ejercicio de forma controlada, sin rebotes ni brusquedades, aporta beneficios tanto a quienes buscan prevenir lesiones como a quienes desean mejorar su movilidad y comodidad diaria.

