Enrique García, doctor: “Si tienes fascitis plantar, deja de hacer estas cinco cosas para curarte”

Lo más importante para una correcta recuperación es ser constante con los ejercicios

Una mujer con molestias por
Una mujer con molestias por fascitis plantar (Freepik)

Una de las causas más comunes de dolor en el talón es la fascitis plantar. Esta patología implica la inflamación de la fascia plantar, que es el tejido grueso que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. El dolor aparece, por norma general, al dar los primeros pasos de la mañana.

La fascitis plantar se trata principalmente mediante un enfoque conservador orientado a reducir la inflamación, aliviar el dolor y corregir los factores que la provocan. El tratamiento suele incluir reposo relativo, aplicación de frío en la zona afectada, estiramientos específicos del pie y del tendón de Aquiles, así como el uso de calzado adecuado y plantillas ortopédicas que mejoren la pisada y disminuyan la sobrecarga.

En algunos casos, el médico puede recomendar fisioterapia, antiinflamatorios o infiltraciones para controlar el dolor. Solo cuando estas medidas no resultan efectivas tras varios meses se valora la cirugía, que se reserva para situaciones excepcionales.

Sin embargo, para contribuir al tratamiento de la fascitis plantar se deben evitar ciertas acciones, alerta en sus redes sociales el doctor Enrique García. “Deja de hacer estas cinco cosas. Si no, no te vas a curar”, expresa.

No andes descalzo

La primera de ellas es no caminar descalzo por casa. “Cuando tenemos el pies sano, es muy bueno porque tonifica la musculatura, pero ahora que estás en un proceso de dolor, protege el pie“, cuenta en una vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dr.enriquegarcia). Por ello, lo ideal es no caminar descalzo, sino con un buen calzado.

Evita zapatillas planas

El segundo consejo está muy relacionado con el anterior y consiste en no utilizar zapatillas de suela plana. “Las zapatillas de suela plana son el amigo número uno de la fascitis, con lo cual son tu mayor enemigo”, aclara.

Cambia el cardio

Los ejercicios de cardio de impacto o el footing pueden ser contraproducentes si estamos en un proceso de curación de la fascitis plantar. "Ya sé que está muy de moda el deporte del running o deportes tipo funcional o crossfit, que son geniales. Salto, HIIT, carrera... todo eso es súper divertido y súper sano. Pero ahora mismo, recuerda: tienes fascitis", cuenta el doctor García.

Esto no significa que haya que abandonar el cardio, puesto que existen algunas alternativas. “Cámbialo por elíptica, bici o un poco de natación”. Así se puede practicar deporte mientras el pie se está curando.

Cirio fit: Ejercicios cardio.

No hacer reposo absoluto

Es evidente que el reposo forma parte de la curación, pero ha de ser relativo. Por ello, el experto aconseja no descansar “de más”. Si hacemos reposo absoluto, podemos caer en el riesgo de "perder el poco tono muscular que queda en el arco del pie".

Respeta los ejercicios

Por último, es importante no despistarse y respetar todos los ejercicios aconsejados por el especialista. “Si olvidas de hacer tus ejercicios diarios para mejorar tu musculatura de la fascia plantar, entonces no te vas a curar”. De hecho, “la constancia y hacer ejercicio de lunes a domingo, bien hecho y con paciencia, es la clave para una buena curación”.

