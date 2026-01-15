Así es ‘Arctic Endurance’, la operación de Europa en Groenlandia que puede incluir un “despliegue de aviones de combate” y “operaciones navales”

Ejército de Dinamarca en Groenlandia (Iben Valery)

Europa se muestra firme ante los intereses de Donald Trump por hacerse con Groenlandia. La isla empieza a recibir militares de varios ejércitos europeos bajo el liderazgo de Dinamarca. Suecia fue el primer país en confirmar su envío de efectivos, y Francia o Alemania han confirmado que se unen a la Operación ‘Artic Endurance’. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sigue sin ver una amenaza a la Alianza en las aspiraciones estadounidenses. Los europeos han iniciado un despliegue militar tras los últimos sucesos, aunque, como dice el gobierno alemán, lo hacen ante la amenaza rusa.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa danés, junto al Gobierno de Groenlandia han acordado reforzar la actividad militar en la región para entrenar la capacidad operativa en condiciones árticas y fortalecer la seguridad europea y transatlántica. De esta manera, se trata de una misión de reconocimiento y formación, pero, en la práctica, cualquier movimiento que realice EEUU sobre la enorme isla se encontrará con los uniformes de distintos países que, en principio, son sus aliados.

El último en confirmar su participación ha sido Francia. A través de un mensaje en X, Emmanuel Macron ha anunciado en las últimas horas que “los primeros efectivos militares franceses ya están en camino y otros se sumarán próximamente”. Los líderes de los países involucrados en el ejercicio coinciden en la necesidad de apoyar a Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Así es ‘Arctic Endurance’

La misión supone el despliegue inmediato de capacidades y unidades de las Fuerzas Armadas Danesas, incluyendo aeronaves, buques y soldados, así como la integración de personal de los países aliados de la OTAN. De acuerdo con información oficial, “las actividades podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores, y la realización de operaciones navales”.

La intensificación de la actividad militar en la región tiene como antecedente el refuerzo realizado durante el verano de 2025. Militares daneses desplegaron capacidades en mar, tierra y aire, con el Comando Conjunto del Ártico, con la tarea principal del comando es la vigilancia, la afirmación de la soberanía y la defensa militar de Groenlandia y las Islas Feroe.

El Mando Ártico Conjunto mantendrá informada a la ciudadanía de Groenlandia sobre las actividades, así como un diálogo directo con las autoridades locales y las principales partes interesadas. El comunicado subraya que el objetivo central es fortalecer la presencia de la alianza en el Ártico, en beneficio de la seguridad colectiva, elevando la amenaza a todos los países, no solo los directamente implicados.

“Fortalecer la seguridad europea”

El gobierno danés comienza su comunicado de forma clara, asegurando que “las tensiones geopolíticas se han extendido al Ártico”. Por ello, “han decidido continuar con la intensificación de los ejercicios de las Fuerzas Armadas danesas en Groenlandia, en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN”, aseguran. Desde el país nórdico han querido transmitir una idea clara: es un peligro para Europa, no solo para ellos.

Las autoridades de Groenlandia han manifestado su compromiso con la estrategia de defensa común. Vivan Motzfeldt, ministra de Asuntos Exteriores de Dinamarca, declaró que “como parte de la alianza de la OTAN, es una prioridad fundamental para el Gobierno de Groenlandia fortalecer la defensa y la seguridad en Groenlandia y sus alrededores, y lograrlo en estrecha colaboración con nuestros aliados de la OTAN”.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmó que “la seguridad en el Ártico es crucial para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados árticos, por lo que es fundamental que, en estrecha colaboración con ellos, fortalezcamos aún más nuestra capacidad para operar en la región”.