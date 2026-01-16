El Gobierno asegura que "todos los escenarios están abiertos" sobre Groenlandia y actuará con la UE y la OTAN

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que "todos los escenarios están abiertos" respecto al posible envío de tropas a Groenlandia tras las amenazas de Estados Unidos, aunque ha dejado claro que España actuará de la mano de la Unión Europea y la OTAN.

Al día siguiente de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, abriese la puerta a que España participase en una misión de reconocimiento o vigilancia, la portavoz ha insistido en que no hay una decisión tomada y las distintas opciones están sobre la mesa, aunque España apuesta siempre por una "solución diplomática" de los conflictos.

Saiz ha dicho ser consciente de que la sociedad española sigue este asunto "con preocupación" y ha querido dejar claro que en este momento en Groenlandia no hay un despliegue "ni de la UE ni de la OTAN" y solamente son "siete países en una iniciativa de mínimos", según ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Al ser interrogada de nuevo sobre si España descarta participar si no es bajo una operación conjunta de la UE o la Alianza Atlántica, ha insistido en que están en "un momento de análisis, con todos los escenarios abiertos" aunque "muy pegaditos, muy juntitos a los socios de la UE".

"Estamos en ese punto, con un liderazgo importante de nuestro país y siempre con ese mensaje claro de trabajar intensamente por la solución diplomática de cualquier tipo de conflicto", ha insistido.

En la víspera Robles no descartó la participación española en una misión "para reforzar la vigilancia" en la isla del Ártico, Estado asociado a Dinamarca, y dijo que existían contactos entre los socios al respecto. Además fuentes de Defensa aseguraron que en la decisión que tome España la petición que haga la propia Dinamarca a los socios de la UE será clave.