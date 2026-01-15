Robles no descarta que España participe en una misión de vigilancia en Groenlandia pero apela a la prudencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su convencimiento de que una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos representa una propuesta “inaceptable y gravísima”, aunque descartó que esta posibilidad signifique el fin de la OTAN. Esta declaración surge después de que surgiera la posibilidad de que España se una a una misión de vigilancia en Groenlandia junto a otros aliados europeos, una decisión que, según informó el medio de comunicación fuente, se evaluará entre este jueves y viernes, manteniendo una postura de cautela ante el desarrollo de los acontecimientos.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Robles subrayó la importancia de actuar con prudencia y remarcó que la decisión sobre la participación española se tomará en coordinación con los socios internacionales. La ministra expuso que el Gobierno español mantiene contactos constantes con los países aliados y evaluará el avance de las reuniones previstas para estos días antes de tomar una resolución definitiva sobre el despliegue en Groenlandia.

Según detalló la fuente, el escenario se produce en el contexto de un ejercicio militar danés en el que, hasta ahora, confirmaron su presencia Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos países optaron por sumarse a la misión tras la ruptura de las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades danesas y groenlandesas, en las cuales Trump insistió en la posibilidad de incorporar la isla a Estados Unidos bajo el argumento de fortalecer la seguridad frente a posibles amenazas de China y Rusia.

El medio consigna que Margarita Robles no descartó la intervención de España en la misión, cuyo objetivo principal sería reforzar la vigilancia en la región ártica. En sus declaraciones desde el Congreso, la titular de Defensa explicó que España se encuentra alineada con sus aliados europeos y que las decisiones se adoptarán “a lo largo de hoy y mañana por la mañana”, en función del avance de las consultas y encuentros multilaterales programados.

Robles recalcó que España actúa en continuo acuerdo con los países aliados y decidió reiterar la necesidad de prudencia y discreción, solicitando no precipitar la adopción de ninguna medida antes de conocer la evolución de la situación. Con respecto a los planteamientos de una posible invasión estadounidense en Groenlandia y el impacto que esto tendría para la cohesión de la OTAN, Robles expresó su opinión de que ese escenario no se contempla, aunque calificó como inaceptable la perspectiva de una anexión.

La misión de reconocimiento, según la información facilitada por el medio consultado, está enmarcada dentro de ejercicios militares impulsados por Dinamarca y cuenta hasta el momento con la participación confirmada de cuatro países europeos. El debate sobre la incorporación de España permanece abierto, condicionando la decisión final al resultado de los contactos diplomáticos y militares que se desarrollan en las próximas horas.

Finalmente, la postura de la ministra pone énfasis en el trabajo coordinado con los socios europeos y la política exterior española, que busca analizar cuidadosamente la situación antes de sumarse a cualquier misión internacional en un escenario marcado por las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y el gobierno danés y groenlandés.