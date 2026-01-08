Espana agencias

Sánchez avanza que también pedirá al Congreso el envío de tropas a Palestina llegado el momento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados al envío de tropas para una eventual fuerza de paz en Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras referirse a la intención del Gobierno de participar en la eventual fuerza internacional en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia.

"Eso es lo que propondré al Congreso como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina" una vez se avance en al pacificación y que en un futuro, que ha confiado sea "inmediato", se produzca "el reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina".

Sánchez ha insistido en que "la situación sigue siendo intolerable" en Gaza y ha dejado claro que "la paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra".

"La paz exige aplicar de una vez por todas esa solución de dos estados" así como la entrada de ayuda humanitaria y el cumplimiento del alto el fuego alcanzado por las partes y que, según ha dicho, Israel está violando.

El presidente del Gobierno ha insistido en que "un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región, también desde el punto de vista geopolítico y geostratégico, para nuestro continente y para nuestro país".

