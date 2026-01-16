España

Zach Morgan, experto en jardinería: “Estas tres plantas de interior harán que desaparezca el polvo”

El especialista recomienda varias opciones naturales para el hogar antes de utilizar productos químicos

Las plantas favorecen a la desaparición del polvo. (Crédito: Freepik)

El polvo es uno de los grandes enemigos de la limpieza en casa, sobre todo en invierno, cuando las ventanas permanecen cerradas y se pasa más tiempo en el interior. Según el experto en jardinería Zach Morgan, las fibras de la ropa, los cabellos y las células muertas de la piel se acumulan en muebles y suelos, haciendo que el ambiente se vuelva menos saludable y más difícil de mantener limpio. Además de afectar la apariencia, el polvo puede empeorar la calidad del aire, provocar molestias y favorecer la presencia de ácaros y otras plagas.

Muchos buscan alternativas sencillas para reducir la cantidad de polvo sin recurrir a purificadores de aire ni productos químicos. De acuerdo con Morgan, entre las soluciones más eficaces y naturales destacan las plantas de interior, que ayudan no solo a decorar sino también a limpiar el aire y a disminuir la acumulación de partículas. El especialista recomienda elegir especies concretas que actúan como aliadas frente a las toxinas, ya que, en sus palabras, “hay plantas que contribuyen activamente a mantener los espacios de forma sana”.

Según Zach Morgan, hay tres opciones principales para quienes quieren combatir el polvo en casa: los lirios de paz, la planta araña y el aloe vera. Las tres especies destacan, en su opinión, porque se adaptan a distintos gustos y entornos, además pueden marcar una diferencia si se cuidan y colocan adecuadamente. El experto insiste en la importancia de entender cómo cuidar cada planta y dónde situarla para maximizar sus beneficios.

Lirio de la paz: la planta más eficaz para tu dormitorio

El lirio de la paz es conocido, según Morgan, por su alta capacidad para absorber humedad del ambiente mediante la transpiración de sus hojas. Este proceso, señala el experto, ayuda a que las partículas de polvo se depositen menos en las superficies . Además, explica que el lirio de la paz contribuye a eliminar toxinas que pueden afectar los ojos, la nariz y la garganta, lo que lo convierte en una opción recomendada para dormitorios y salas de estar.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Para su correcto mantenimiento, el experto aconseja proporcionarle luz solar suave por la mañana, riego con pulverizador y tierra siempre húmeda. Añade un dato importante: esta planta es tóxica para mascotas, de modo que recomienda ubicarla lejos del alcance de perros y gatos.

Planta araña: cómo eliminar polvo y toxinas fácilmente

La planta araña figura entre las especies más resistentes y sencillas de cuidar, según la clasificación de Morgan. El experto destaca que esta planta filtra formaldehído, monóxido de carbono y otros compuestos nocivos presentes en interiores, además de absorber partículas de polvo del ambiente.

Los beneficios de tener la planta araña. (Adobe Stock)

Zach Morgan recomienda ubicarla en lugares con luz indirecta y regarla un par de veces por semana. Considera que es ideal para oficinas, habitaciones y cualquier estancia donde se desee mantener el aire más limpio y fresco.

Aloe vera: purifica el aire y reduce el polvo en la cocina

El aloe vera es conocido por sus propiedades medicinales, pero también por ser eficaz en la purificación del aire dentro de casa. El experto argumenta que esta planta puede eliminar toxinas generadas por productos de limpieza y desinfectantes, lo que la convierte en una alternativa recomendada para cocinas y baños, donde suele haber mayor concentración de sustancias químicas y polvo.

Aloe vera, planta perfecta para la cocina y el baño- Adobe Stock

El experto concluye con que el aloe vera necesita mucha luz y un riego moderado, ya que tolera bien la sequía. Además de contribuir a mantener alejadas las partículas de polvo, aporta un toque verde y natural a la decoración. Para Morgan, incorporar esta planta al hogar es una decisión práctica que contribuye a mejorar la salud ambiental y la limpieza diaria.

