5 plantas de interior que ayudan a mejorar el estado de ánimo y a renovar la energía del hogar

Cinco plantas de interior recomendadas por expertas ayudan a elevar el estado de ánimo durante el invierno (arqin.pe)

El ánimo y la vitalidad de los hogares pueden percibirse opacos en determinados momentos. Sin embargo, existen cinco plantas de interior recomendadas por expertas que pueden revitalizar los espacios y mejorar el estado de ánimo, como señalan expertos de Real Simple.

El interés por las plantas de interior ha crecido como alternativa para mantener la conexión con la naturaleza y favorecer el bienestar emocional. Paris Lalicata, directora de educación vegetal y comunitaria en The Sill, explica que estos ejemplares permiten disfrutar de beneficios anímicos incluso cuando la jardinería exterior no es posible por las condiciones climáticas.

Joelibeth Portillo, fundadora de Succulents Empire, indica que muchas personas buscan soluciones accesibles para sentirse mejor y crear ambientes más acogedores.

1. Drácena Limón

La drácena limón se destaca por su aspecto vibrante y resistencia. Según Lalicata, resulta adecuada tanto para principiantes como para quienes viajan con frecuencia. “Los tamaños de mesa añaden un toque de color, y los tamaños grandes revitalizan el espacio al instante”, afirmó la especialista a Real Simple.

La drácena limón destaca como planta resistente y vistosa, ideal tanto para principiantes como para viajeros frecuentes (Freepik)

Esta variedad tolera ambientes con poca luz y riego esporádico, aunque alcanza su mayor esplendor con luz brillante e indirecta. Su fácil cuidado la convierte en una opción apta para quienes desean resultados inmediatos en el hogar.

2. Filodendro

El filodendro es otra especie recomendada por ambas expertas como favorita. Portillo señala que estas plantas sobresalen por su “exuberante follaje rastrero y sus profundos tonos verdes, que hacen que un espacio se sienta más cálido y vivo”.

Además, toleran la falta de luz y requieren riego semanal. Es importante advertir que el filodendro es tóxico para perros y gatos, por lo que se deben tomar precauciones si hay animales domésticos en casa, una recomendación subrayada por las especialistas consultadas por Real Simple.

3. Potus Plateado

El potus plateado, conocido también como Scindapsus, es una alternativa recomendada para iluminar ambientes con poca luz natural. Portillo comenta que sus hojas plateadas reflejan la luz y aportan claridad a habitaciones oscuras. “Su suave brillo aporta interés visual sin resultar abrumador, y su bajo mantenimiento lo convierte en una presencia reconfortante en los días más tranquilos”, explicó Portillo.

El potus plateado o Scindapsus refleja la luz y revitaliza habitaciones oscuras gracias a su brillo sutil y sencillo mantenimiento (Freepik)

El Scindapsus se adapta mejor a temperaturas templadas, entre 18 y 30 ℃ (65 y 85 ℉), y es conveniente mantenerlo alejado de corrientes frías para conservar su mejor aspecto.

4. Aglaonema

La aglaonema sobresale tanto por la combinación de tonos verdes y rosados en sus hojas como por la reputación de atraer suerte y positividad. Lalicata menciona que, además de su apariencia vistosa, comenzar el año con una aglaonema puede aportar un refuerzo anímico. Entre las variantes recomendadas figuran la wishes y la siam, ambas reconocibles por sus patrones de color distintivos.

5. Costilla de Adán

Por último, la costilla de Adán se caracteriza por aportar una sensación tropical intensa y un impacto visual inmediato, especialmente en estancias amplias o bien iluminadas. Portillo afirma que esta planta transforma el entorno con un toque exuberante y moderno.

Las hojas grandes de la costilla de Adán necesitan espacio suficiente para crecer y mantener humedad, sobre todo si la calefacción permanece encendida durante el día. Estas necesidades básicas se satisfacen fácilmente, lo que favorece su integración en distintos ambientes domésticos.

La costilla de Adán transforma grandes espacios con su presencia tropical y hojas amplias que requieren humedad y buena iluminación (Freepik)

Las recomendaciones recogidas por Real Simple incluyen consejos esenciales para el cuidado de todas estas especies: evitar corrientes de aire en plantas como el Scindapsus y supervisar el contacto de mascotas con el filodendro.

Elegir la especie adecuada según el espacio disponible y la rutina diaria facilita disfrutar de los efectos positivos que estas plantas de interior aportan al hogar. Según el equipo consultado por Real Simple, integrar una costilla de Adán contribuye a crear una atmósfera vibrante y renovada, ofreciendo un refugio lleno de vida y energía tropical en cualquier época del año.