España

Aloe vera, conocida como la “planta milagro” debido a sus múltiples aplicaciones medicinales: estos son sus fáciles cuidados

Versátil y adaptable a diferentes entornos, es probablemente una de las plantas más apreciadas tanto por profesionales como por personas que se quieren iniciar en la jardinería

Guardar
Planta de Aloe Vera -
Planta de Aloe Vera - Adobe Stock

El Aloe vera se ha consolidado como una de las plantas crasas más apreciadas tanto por quienes cuentan con experiencia en jardinería como por quienes se inician en este ámbito. Su popularidad se debe, en gran medida, a la facilidad de sus cuidados y a la versatilidad que ofrece, tanto en interior como en exterior. Además de su reconocida belleza, caracterizada por hojas carnosas de un verde intenso, el Aloe vera destaca por sus múltiples aplicaciones medicinales, lo que le ha valido el sobrenombre de “planta milagro”.

La procedencia africana del Aloe vera ha marcado de forma decisiva sus necesidades de cultivo. Aunque se ha extendido por todo el mundo, su adaptación a diferentes entornos no ha restado importancia a ciertos cuidados básicos. Para disfrutar plenamente de esta planta, resulta fundamental conocer y aplicar unas pautas mínimas, que permiten cultivarla en maceta, directamente en el suelo o como parte de composiciones de plantas crasas y suculentas.

Factores clave en el cultivo del Aloe vera

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El éxito en el cultivo del Aloe vera depende, en primer lugar, de garantizar un drenaje adecuado. Esta planta, al igual que otras crasas, es especialmente sensible al exceso de agua. Es imprescindible que el lugar de plantado disponga de una buena evacuación del agua y que no llegue a encharcarse.

El sustrato también desempeña un papel esencial. El Aloe vera requiere un sustrato específico para cactus, que contiene una proporción elevada de arena. Este componente favorece la eliminación del agua sobrante y evita la compactación de la tierra, lo que podría dificultar la oxigenación de las raíces.

La luz natural es otro de los cuidados imprescindibles para el Aloe vera. Esta planta necesita recibir la mayor cantidad posible de luz solar, tanto en interior como en exterior. Sin embargo, durante los meses de verano conviene protegerla del sol directo, ya que un exceso puede provocar quemaduras en las hojas, que adquieren un tono marrón.

La temperatura ideal para el Aloe vera oscila entre los 17 y los 27 grados. Aunque es resistente, resulta conveniente resguardarla del frío y de las heladas en invierno. Si la temperatura desciende de forma continuada por debajo de los 10 grados, es preferible trasladar la planta al interior. Cuando el Aloe vera está plantado directamente en el suelo, se recomienda colocar un acolchado sobre las raíces para protegerlas de las bajas temperaturas.

Abonado y espacio

Aloe vera - Adobe Stock
Aloe vera - Adobe Stock

A pesar de su resistencia, el Aloe vera necesita un aporte de nutrientes para crecer adecuadamente. Se aconseja reforzar el sustrato en dos momentos clave del año. Al finalizar el verano, aplicar una capa de humus de lombriz proporciona los nutrientes necesarios para que la planta afronte el periodo de reposo invernal. Con la llegada de la primavera, es recomendable utilizar un abono líquido específico para cactus y crasas, diluido en el agua de riego.

El espacio para el desarrollo de las raíces es otro aspecto relevante. El Aloe vera requiere una maceta con un diámetro amplio y poca profundidad, lo que permite al sistema radicular expandirse. Planificar el trasplante con antelación ayuda a retrasar este proceso, aunque, llegado el momento, es importante realizarlo correctamente.

En ocasiones, el Aloe vera puede dejar de crecer y, simultáneamente, generar nuevas plantas en la base de la planta madre. Estos brotes, conocidos como hijos, pueden trasplantarse a otras macetas cuando alcanzan los 20 centímetros de altura. Para asegurar su correcto desarrollo, basta con aplicar los mismos cuidados que a la planta principal. Si no se desea mantener estos nuevos ejemplares, conviene eliminarlos para evitar que la planta madre destine recursos a su crecimiento.

Temas Relacionados

PlantaPlantasAloe VeraJardínHogarEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El murciano afirma que se va “dolido a casa” y comunica su ausencia por un edema en el isquiotibial

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Un conocido de Cayetano Rivera siembra la duda sobre la forma de conducir del torero: “Me monté en un coche con él e iba como un loco”

El testigo asegura que no es la primera vez que mantiene esta actitud frente al volante, y que le gusta la sensación de “adrenalina”

Un conocido de Cayetano Rivera

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores

Dani García, chef Michelin, y su receta de cena “con una lata de solomillo de atún y en cinco minutos”

El cocinero nos enseña a preparar unas tostas de atún en lata con mayonesa casera gratinada

Dani García, chef Michelin, y

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

La primera para del presidente de Ucrania ha sido la Cámara Baja

Zelenski visita el Congreso en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zelenski visita el Congreso en

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

Detenido el presidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

Estos son los efectos de discutir delante de los niños, según la psicología

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La compraventa de viviendas se recupera tras la caída de agosto y registra su mayor subida en un mes de septiembre desde 2007

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión