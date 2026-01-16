España

Un obrero encuentra una bolsa negra con varios miles de euros que “podrían ser” del mayor robo de la historia de Noruega

La investigación sigue abierta y las autorices continúan esclareciendo el origen del dinero

Un obrero se pone a excavar y encuentro una bolsa que podría pertenecer mayor robo en la historia de Noruega. (Freepik)

De la rutina a lo extraordinario. Eso fue lo que le pasó a un obrero en Sandnes (Noruega) cuando, trabajando, descubrió una bolsa negra repleta de dinero enterrada a medio metro de profundidad. El episodio ha generado dudas entre las autoridades locales y vecinos, que lo asocian al mayor robo de la historia del país.

Tras el descubrimiento, los efectivos policiales aseguraron la zona y se hicieron cargo del botín. “Tenemos que manipular los billetes con cuidado para no dañarlos. Podrían ser cientos de miles, pero podrían ser más, incluso millones de coronas”, explicó Victor Fenne-Jensen, portavoz de la policía de Sandnes. El dinero estaba guardado en varias bolsas de la compra, todas dentro de una gran bolsa negra.

De inmediato, surgió la hipótesis de que se tratara de parte del botín del atraco a la empresa noruega Nokas, ocurrido en abril de 2004. En aquel operativo, un grupo armado robó 57,4 millones de coronas (6 millones de euros) y mató a un policía. El cerebro de la operación, David Toska, también puede ser el famoso ladrón del museo de Much, donde sustrajo los cuadros de “El Grito” y “La Madonna”.

“Este tipo de billetes estaban en circulación en 2004, cuando se produjo el robo, pero por el momento no tenemos ninguna prueba concreta de que el descubrimiento esté relacionado con ese suceso”, dijo Fenne-Jensen. El gerente de operaciones, Roger Litlatun, también destacó la incertidumbre que rodeaba al caso: “El efectivo debe manejarse de forma que no se destruya nada. Podrían ser fácilmente varios cientos de miles de coronas, más o menos”.

Pero lo más alentador fue cuando el portavoz de la policía fue consultado por los medios noruegos acerca de la procedencia del dinero y su presunta relación con el atraco de Nokas. Fenne-Jensen respondió: “Podría ser”.

Investigación abierta

Actualmente, la policía ha recibido entre cinco y diez pistas sobre el hallazgo y evalúa cómo se gestionará la incautación. Entre las opciones está el reconocimiento al trabajador que descubrió los más de 2 millones de coronas (aproximadamente 171.000 euros).

Lo que sí se ha podido confirmar, tras días de análisis forenses y recuento del dinero es que “algunos billetes son recientes, lo que significa que no se trata del robo de Nokas”, ha aclarado la abogada policial Isa Linn Ravndal al medio Stavanger Aftenblad. Así, la especulación sobre la relación con el famoso atraco quedó descartada, aunque la investigación continúa buscando pistas sobre su origen.

El robo de Nokas

David Toskas inició su carrera criminal antes de los veinte años, cuando robó un vehículo y atracó mediante un alunizaje a una tienda. Posteriormente, fue arrestado en Oslo al ser descubierto con un arma, lo que llevó a la policía a investigar su domicilio, donde encuentran una ametralladora y explosivos.

Se le considera diseñador del robo a la empresa Norsk Medisinaldepot el 19 de noviembre de 2000, el atraco de la caja de seguridad en Bryn (suburbio de Oslo) el 1 de octubre de 2001 y el asalto estilo comando de la empresa Postens brevsentral el 27 de octubre de 2003. Pero su clímax criminal se produce con el robo al banco Nokas, el mayor y más conocido de Noruega. Hubo rehenes, tiroteo y explosiones. Todo en once minutos.

Después de estar prófugo durante más de un año, fue arrestado en Málaga, España y extraditado a su país, donde confesó ser el cerebro del atraco. Finalmente, fue condenado a 20 años de prisión. Eso sí, de momento, no se sabe dónde está el dinero de Nokas.

