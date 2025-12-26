España

Roba joyas valoradas en 13.000 euros en Marbella y pierde parte del botín en la huida

El sospechoso fue localizado por las autoridades en una obra cercana de las inmediaciones del centro comercial donde robó las joyas

Un hombre robo un botín
Un hombre robo un botín de joyas en un centro comercial de Marbella y se da a la fuga

Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía Nacional tras robar joyas valoradas en casi 13.000 euros en una joyería de un centro comercial de Marbella. El arresto se produjo después de una huida a pie por el recinto y de un operativo policial que acabó localizándolo oculto en una obra cercana.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 21 de diciembre. El sospechoso accedió al establecimiento haciéndose pasar por un cliente más. Según explicó posteriormente una empleada de la joyería, el hombre se movía con normalidad por el local mientras el personal atendía a otros clientes. En un momento dado, se aproximó a uno de los expositores y forzó el escaparate.

Según las autoridades, el hombre logró abrir la vitrina y sustraer cuatro gargantillas de oro. La maniobra fue observada por un tercero que se encontraba en el local y que alertó a la empleada. De inmediato, la trabajadora activó la señal de alarma para avisar tanto a la seguridad del centro comercial como a la Policía Nacional.

Una persecución de riesgo

Al ser descubierto, el autor del robo emprendió su huida a pie por el centro comercial. Durante el recorrido perdió parte del botín; en concreto, dos colgantes de oro valorados en unos 3.000 euros cayeron al suelo mientras corría. Estas piezas fueron recogidas por otro cliente del centro, que las entregó a la responsable de la joyería poco después.

Los vigilantes de seguridad iniciaron una persecución por el interior y el exterior del centro comercial. En el transcurso de la huida, el sospechoso llegó a lanzar un destornillador contra uno de los vigilantes cuando intentaba darle alcance. Esto propició que las autoridades lo perdieran de vista.

Un hombre fuerza la vitrina
Un hombre fuerza la vitrina en un establecimiento de joyas en Marbella y se da a la fuga con ellas

Sin embargo, la Policía Nacional estableció un perímetro en torno a la superficie del centro comercial. El objetivo era impedir que el autor del robo escapase de la zona. Además, varios testigos facilitaron a las autoridades información sobre su aspecto físico.

La rápida actuación de las autoridades, con la colaboración de los clientes del centro comercial, permitió localizar al sospechoso en una obra situada en las inmediaciones del centro. El hombre había accedido al recinto para intentar ocultarse, pero fue finalmente detenido cuando se encontraba agazapado en una esquina, sin posibilidad de escapar.

El registro de las pertenencias

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes encontraron una palanqueta y tres piezas de oro. Dos de ellas eran colgantes valorados en unos 10.000 euros que aún conservaban la etiqueta de la joyería. También se localizó una pulsera con diamantes cuyo origen está siendo investigado, ya que no pertenece al establecimiento afectado por el robo.

Las joyas recuperadas que correspondían a la joyería fueron devueltas al negocio. La empleada del local mostró a los agentes los daños causados en el escaparate, que había quedado forzado. Según explicó, este tipo de vitrinas requiere un imán especial para poder abrirse correctamente.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen de la pulsera intervenida y determinar si el detenido podría estar relacionado con otros hechos similares.

