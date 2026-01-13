La Aemet avisa de un cambio de tiempo con nuevos frentes atlánticos que traen viento, lluvia y frío: estas son las regiones más afectadas

Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

El frío, la lluvia, las fuertes rachas de viento y la nieve no se despiden de España. Durante los próximos días, varios frentes asociados a borrascas atlánticas “barrerán” la península, dejando precipitaciones a su paso. Según detalla el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, las lluvias serán abundantes en el oeste peninsular y más escasas en la fachada mediterránea. Además, “estarán acompañadas de rachas fuertes de viento y de temporal marítimo en zonas del norte de la península”, advierte.

Durante este martes, nuevos frentes asociados a borrascas que circularán por el Atlántico norte darán lugar a precipitaciones en buena parte del norte, oeste y centro peninsular. Por el contrario, en la fachada mediterránea no se esperan lluvias.

Las precipitaciones caerán con más fuerza en Galicia, el extremo occidental y sur de Castilla y León y el norte de Extremadura. Por su parte, las temperaturas superarán los 10 grados de máxima de forma generalizada. De hecho, en la fachada mediterránea se espera que ronden los 15 grados, aunque en el interior se quedarán cerca de esos 10 grados. Así, la cota de nieve que se sitúa cerca de 1.400 metros.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertan que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanece cerrado durante el fin de semana por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

El miércoles será un día de transición entre el paso de frentes. Para esta jornada, la previsión marca un tiempo más estable y lluvias débiles en el oeste peninsular a primeras horas, que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto de la península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos y el sol bañará la superficie. No obstante, este día, es probable que se formen bancos de niebla en el interior, especialmente cerca de valles de grandes ríos, que “podrán reducir la visibilidad”, advierte del portavoz. A su vez, las temperaturas diurnas quedarán por debajo de los 10 grados en la meseta norte y entre los 10 y 15 grados en el resto del interior peninsular. Aun así, en las zonas de costa del Mediterráneo y Baleares se superarán los 18 grados.

El jueves, la llegada de un nuevo frente asociado a otra borrasca atlántica volverá a nublar los cielos y a dejar un manto de agua en buena parte del norte, oeste y centro de la península. Las lluvias más abundantes se darán en Galicia y la cota de nieve se situará, de nuevo, entre los 1.000 y 1.400 metros, con vientos fuertes en el tercio norte peninsular y temperaturas más bajas en general. Este día, el jueves, se esperan heladas en la meseta norte y en páramos del centro peninsular.

Frío y nuevas nevadas en cotas bajas durante el fin de semana

De cara al viernes y fin de semana, según la actual previsión, es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias que podrían afectar a amplias zonas del territorio y con “unas temperaturas más bajas”. De este modo, se esperan nevadas en zonas de montaña, “sin descartarlo en áreas circundantes a menor altitud”, sobre todo en el norte y en el este de la península.

Las temperaturas bajarán a partir del viernes y se esperan heladas generalizadas el fin de semana en el interior peninsular, fuertes en zonas altas y de montaña.

Las heladas se extenderán también por amplias zonas del interior, sobre todo del norte y del centro de la península y, por lo tanto, el ambiente será más frío, más invernal.

Fuertes lluvias en Canarias

En Canarias, se espera una jornada lluviosa. Durante este martes, según la previsión de la Aemet, un frente dejará precipitaciones en el archipiélago, que serán más abundantes en el norte de las islas más montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura. Del Campo avisa: “Localmente, estas precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”.

Continuarán las lluvias el miércoles, sobre todo en el norte de las islas, sin descartarlas en puntos del resto. A partir del jueves, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá solo en el norte de las islas de mayor relieve y además serán “más débiles”, con cielos poco nubosos en el sur del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, serán suaves, con entre 15 y 17 grados de temperatura mínima y entre 20 y 22 grados de máxima en zonas costeras.