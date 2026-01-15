España

Los príncipes de Gales evitan coincidir con Harry y Meghan en su regreso al Reino Unido: sus planes al otro lado del país

El duque de Sussex tiene previsto aterrizar en Londres en los próximos días para asistir al inicio de su proceso en el Tribunal Superior contra ‘Associated Newspapers’

Los príncipes de Gales y
Los príncipes de Gales y los duques de Sussex caminan fuera del Castillo de Windsor, tras el fallecimiento de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Windsor, Gran Bretaña, el 10 de septiembre de 2022. (REUTERS/Andrew Couldridge/Foto de archivo).

La agenda oficial vuelve a evidenciar, una vez más, la distancia emocional que separa a los hijos de Carlos III. Coincidiendo con el inminente regreso del príncipe Harry al Reino Unido por motivos judiciales, los príncipes de Gales han optado por poner kilómetros de por medio, reforzando la idea de que la fractura familiar sigue lejos de cerrarse.

El duque de Sussex tiene previsto aterrizar en Londres para asistir al inicio de su proceso en el Tribunal Superior contra Associated Newspapers, un caso clave dentro de su larga batalla legal con los tabloides británicos. Sin embargo, mientras Harry se prepara para comparecer ante la justicia, su hermano mayor y futuro rey ha diseñado una agenda que lo mantendrá fuera de la capital y fuera de su alcance.

Según se ha confirmado The Mirror, Guillermo y Kate viajarán a Escocia el martes, justo en la segunda jornada del juicio. Allí pasarán el día entre Falkirk y Stirling, donde cumplirán compromisos relacionados con el deporte y el los problemas sociales de las ciudades. El desplazamiento no es casual: se trata de una visita cuidadosamente planificada que, en la práctica, evita cualquier posible cruce con el duque de Sussex durante su estancia en Londres.

En suelo escocés, los príncipes de Gales se reunirán con los equipos nacionales de curling y con atletas paralímpicos británicos, en un encuentro previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Además, visitarán Radical Weavers, una organización benéfica dedicada al tejido artesanal en Stirling, subrayando su apoyo a iniciativas locales y sostenibles.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La estrategia de agendas separadas no es nueva. Ya en anteriores visitas de Harry al Reino Unido, ambas partes optaron por compromisos simultáneos en puntos distantes del país. El mensaje implícito vuelve a ser claro: no hay intención de un acercamiento público ni privado. De hecho, fuentes cercanas aseguran que los hermanos no mantienen contacto desde hace más de tres años, una distancia que parece cronificarse con el paso del tiempo.

Mientras Kate recibe en Windsor a la selección femenina de rugby —las Red Roses—, el príncipe Guillermo seguirá centrando parte de su labor institucional en la salud mental, una de sus grandes prioridades. En paralelo al viaje a Escocia, el heredero al trono visitará una granja familiar en Herefordshire para visibilizar los problemas psicológicos que afectan al sector agrícola.

El príncipe Guillermo y el
El príncipe Guillermo y el príncipe Jorge de Reino Unido asisten al servicio de villancicos "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster en Londres, Reino Unido. 6 de diciembre de 2024. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS/Archivo).

Su lucha por la seguridad privada

Mientras tanto, el foco mediático también apunta a Meghan Markle. La duquesa de Sussex podría realizar su primera visita al Reino Unido en cuatro años con motivo de un acto vinculado a los Juegos Invictus en Birmingham. Sin embargo, su presencia no está garantizada. Según medios británicos, Meghan solo acompañaría a su esposo si se restablece la protección policial armada que la pareja perdió tras abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real.

Este punto sigue siendo uno de los mayores obstáculos. En mayo del año pasado, Harry perdió su demanda contra el comité Ravec, que decidió retirar la seguridad financiada con fondos públicos en 2020. Desde entonces, debe notificar cada visita con antelación para que se evalúe su nivel de riesgo, una situación que el duque considera insuficiente para proteger a su familia.

El príncipe Harry, duque de
El príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan Markle, duquesa de Sussex con Michael Bublé y su esposa argentina, Luisana Lopilato, asistiendo al último día del evento One Year to Go antes de los Invictus Games Vancouver Whistler 2025 y practicando curling en el Vancouver Curling Club en el Centro Comunitario Hillcrest en Vancouver, Canadá. (Foto © 2024 REX Features/Shutterstock/The Grosby Group)

Tras esa derrota judicial, Harry se mostró profundamente afectado y llegó a responsabilizar al “establishment” y a la Casa Real de influir en la decisión. No obstante, recientemente solicitó al Ministerio del Interior una nueva evaluación de riesgos, que fue aceptada. Su entorno confía en que este proceso pueda desembocar en la restitución parcial de la seguridad, lo que facilitaría futuras visitas.

Los actos previstos en Birmingham servirán para promocionar la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de 2027 y reunirán a representantes de varios países. Meghan ya ha demostrado en ediciones anteriores su implicación con el proyecto, participando en eventos en Canadá y Alemania. Aun así, su regreso al Reino Unido sigue rodeado de incógnitas, al igual que el de sus hijos, Archie y Lilibet, que no pisan suelo británico desde 2022.

