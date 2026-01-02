Así es María Teresa Turrión, la niñera española de los príncipes de Gales que ha sido distinguida con la Medalla Real Victoriana por Carlos III

Kate Middleton, el príncipe Guillermo, la princesa Charlotte, el príncipe George, la reina Isabel II y María Teresa Turrión, niñera de los príncipes de Gales. (Camera Press/Rota)

La profesionalidad y discreción de María Teresa Turrión Borrallo, la niñera española de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, ha recibido un reconocimiento oficial sin precedentes: la Medalla Real Victoriana, otorgada personalmente por el rey Carlos III. La distinción, anunciada en la lista de Honores de Año Nuevo del Palacio de Buckingham, destaca la dedicación y lealtad de Turrión Borrallo en la educación y cuidado de los príncipes George, Charlotte y Louis, una labor que ha desempeñado desde 2014 con absoluta entrega. Un galardón que es un honor exclusivo del monarca británico, concedido solo a quienes demuestran un compromiso excepcional con la casa real.

La relevancia de la labor de María Teresa ha cobrado mayor visibilidad tras la delicada situación de la princesa de Gales. Kate Middleton anunció a comienzos del pasado 2024 que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer, y, en medio de este proceso, la niñera española se convirtió en un apoyo clave tanto para la princesa como para sus hijos. Aunque a día de hoy la princesa de Gales está totalmente recuperada, el trato y la comunicación de un diagnóstico tan complejo a los más pequeños fue un reto emocional que María Teresa ayudó a gestionar con sensibilidad y profesionalidad, reforzando la confianza que la familia deposita en ella desde hace más de una década. Pero, ¿quién es realmente esta importante figura para la familia real británica?

La princesa Carlota de Cambridge y Theodora Williams, acompañadas por su niñera, María Teresa Turrión Borrallo. (Foto de Pool/Max Mumby).

María Teresa Turrión Borrallo nació en Palencia, en una familia numerosa, y se formó en Pedagogía antes de especializarse en Norland College, la prestigiosa institución británica conocida por preparar a las mejores niñeras del mundo. Su trayectoria profesional la llevó a postularse, entre cientos de candidatas, para el cuidado de los hijos de los príncipes de Gales en 2014, y su entrevista resultó decisiva para convertirse en la responsable de la educación y bienestar de George, Charlotte y Louis. Desde entonces, ha acompañado a la familia real en viajes oficiales, vacaciones y eventos públicos, consolidando un vínculo muy estrecho con los niños.

El perfil de la niñera va más allá de la pedagogía: según medios británicos, cuenta con formación en artes marciales, técnicas antisecuestro, antiterrorismo y conducción en condiciones extremas, lo que refuerza su papel como garante de la seguridad y bienestar de los príncipes. Su dedicación se refleja también en su horario laboral: convive con la familia y trabaja 24 horas al día, todos los días de la semana, adaptándose a las necesidades constantes de los pequeños.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

¿Cuánto cobra Turrión?

El reconocimiento de Carlos III pone de relieve la importancia de su labor y la lealtad que ha demostrado durante estos años. Además, según el Daily Mail, podría contar con un salario anual de aproximadamente 140.000 euros, una cifra que refleja no solo la formación de alto nivel adquirida en Norland College, sino también la dedicación absoluta que requiere este puesto. Para ponerlo en contexto, las niñeras recién graduadas del mismo centro reciben en torno a 49.000 euros anuales para trabajos no internos, pero María Teresa ha escalado hasta una posición de máxima responsabilidad y confianza.

El príncipe Jorge de Cambridge es asistido por su niñera, María Teresa Turrión Borrallo. (Foto de Max Mumby/Indigo).

Más allá de la remuneración, lo que distingue a María Teresa es la cercanía que mantiene con los tres hijos de los príncipes de Gales. La seguridad depositada por Guillermo y Kate en ella ha convertido su presencia en un pilar fundamental dentro del hogar real, un rol que se ha reforzado notablemente en estos meses complicados de enfermedad y tratamiento. La niñera española ha logrado combinar profesionalidad, afecto y discreción, ganándose un lugar privilegiado en la vida de la familia.