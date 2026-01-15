España

Los 4 consejos de un experto para no alterar la microbiota: “No se trata de prohibir, sino de equilibrar”

El especialista Domingo Carrera recomienda mantener una dieta rica en fibra y evitar alimentos ultraprocesados

Guardar
Montaje de Infobae del doctor
Montaje de Infobae del doctor Carrera junto a una imagen de recurso de una persona con dolor de estómago. (TikTok/@doctor.carrera/Canva)

Disfrutar de la comida no implica descuidar la salud intestinal. El médico especialista en nutrición clínica, Domingo Carrera subraya la importancia de buscar equilibrio en la alimentación. Según sus palabras, “no se trata de prohibir, sino de equilibrar”, haciendo hincapié en que es posible celebrar sin comprometer la calidad de la dieta. Carrera, que crea contenido sobre salud intestinal a través de su cuenta de TikTok (@doctor.carrera), insiste en uno de sus últimos videos en la importancia de “no comer comida basura, o sea, no comer comida ultraprocesada, bollería industrial, fast food... Celebremos, pero con un poquito más de calidad en los alimentos, porque eso es lo que más echa a perder nuestra microbiota”.

El especialista, para mejorar este aspecto tan delicado de la salud, da cuatro consejos que se orientan en reforzar la microbiota con pautas que van más allá de la nutrición. En primer lugar, recomienda incorporar “fibra prebiótica, que hace que generemos bacterias buenas: vegetales, vegetales de hoja verde, determinadas frutas, legumbres... Todos ellos son ricos en fibra y fibra prebiótica”, detallando. Un estudio del Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona muestra los beneficios sobre la microbiota de una dieta rica en este componente. De hecho, demostraron que los hombres consumen más comidas preparadas y bebidas alcohólicas y menos pan integral o verduras que las mujeres, y esto se reflejaba en tener una microbiota más o menos alterada.

Los alimentos fermentados para mejorar la salud intestinal

Más allá de la fibra, Carrera resalta el aporte de los alimentos fermentados a la microbiota, pues contienen probióticos naturales. Entre ellos, incluye el yogur, el kéfir, la kombucha, los fermentados, los encurtidos, las preparaciones con vinagre, el chucrut o el repollo así macerado. “Todos los macerados, todos esos alimentos son ricos en probióticos que os va a ayudar a compensar el efecto de los excesos”, asegura. Estas opciones ofrecen un refuerzo natural después de los inevitables excesos propios de las celebraciones.

Evitar los picos de estrés

El estrés es otro factor clave a contener en estas fechas. “Tratar de relajaros, que vuestra flora bacteriana, vuestra microbiota, os lo agradecerá”, aconseja Carrera, quien asocia el bienestar emocional con el correcto funcionamiento intestinal.

El estrés es ese estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, pues que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que es positivo tenerlo de forma modera, pues nos ayuda a realizar las actividades diarias, pero cuando pasa a ser excesivo tiene consecuencias físicas y psíquicas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cada persona reacciona a su manera a las situaciones estresantes. Los síntomas causados por el estrés pueden variar en función de la persona, al igual que las estrategias que se aplican para hacerles frente. No obstante, hay síntomas comunes: nos resulta difícil relajarnos y concentrarnos, y podemos sentirnos ansiosos o irritables. Además, el estrés puede causar dolor de cabeza o de otras partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito (comer más o menos de la cuenta). Según la OMS, cuando el estrés se cronifica, puede agravar problemas de salud y dar lugar a un aumento del consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias. Es más, las situaciones estresantes pueden causar o exacerbar problemas de salud mental, frecuentemente ansiedad o depresión, que requieren atención médica.

Temas Relacionados

Salud intestinalMicrobiotaAlimentación saludableNutrición EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los tres ejercicios que tienes que hacer si sufres fibromialgia, según un fisioterapeuta

Aunque no existe cura para esta condición, los ejercicios de fisioterapia pueden ayudar a aliviar los síntomas

Los tres ejercicios que tienes

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

El experto en finanzas ha compartido varios métodos sencillos para mejorar la gestión de los ingresos, ahorrar mes a mes eliminando cargas innecesarias y asegurar la estabilidad económica

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si

El entorno que arropa y defiende a Julio Iglesias tras las denuncias de acoso sexual

El cantante se encuentra en uno de los momentos más complicados de su carrera tras la publicación de la investigación de eldiario.es

El entorno que arropa y

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Tribunal Militar Territorial Cuarto también le impone una multa de 450 euros por dos delitos de agresión sexual

Condenan a una multa de

Ana Barba, psicóloga: “No todos los perdones nacen del arrepentimiento, algunos vienen por el miedo a ser abandonados”

En esta dinámica, que suele darse en relaciones marcadas por la inseguridad emocional y la dependencia afectiva, sea anulan las propias necesidades

Ana Barba, psicóloga: “No todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una multa de

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

ECONOMÍA

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de enero

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid